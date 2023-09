Holstein Kiel schwärmt von Rothe: "Er weiß nicht, wie gut er ist" Stand: 06.09.2023 15:41 Uhr BVB-Leihgabe Tom Rothe überragt beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und wird von allen Seiten gelobt. Nach seinem Debüt-Tor für die Kieler hofft er nun auf eine Premiere im Nationaltrikot.

Seine Mitspieler schwärmen bereits nach wenigen Wochen in den höchsten Tönen von ihm. "Ich glaube, er selbst weiß gar nicht, wie gut er ist", sagt etwa Kiels Stürmer Steven Skrzybski über Rothe - und ergänzt: "Ich finde ihn überragend. Tom kann 90 Minuten laufen, er hat einen extrem guten linken Fuß, er ist extrem fleißig und hat sich seinen Platz erobert." Das haben die ersten fünf Saisonspiele bewiesen.

In allen bisherigen Zweitliga-Partien stand Rothe, der im Sommer per Leihe von Borussia Dortmund zu Holstein gewechselt war, jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Am vergangenen Sonnabend, beim 2:1-Sieg gegen den SC Paderborn, erzielte der 18-Jährige dann seinen ersten Treffer für die Kieler - und auf die Tor-Premiere könnte alsbald ein weiteres Debüt folgen: im Trikot der Nationalmannschaft.

Tom Rothe für deutsche U21 nachnominiert

Die Tage werden nicht weniger aufregend für Rothe. Derzeit weilt der Linksverteidiger bei der deutschen U21 und könnte am Freitag beim Testspiel gegen die Ukraine oder am Dienstag in der U21-EM-Qualifikation gegen den Kosovo erstmals für das höchste Nachwuchsteam des DFB auflaufen. "Es ist immer eine große Ehre, wenn die Nationalmannschaft anruft", sagt Rothe, der im Frühjahr noch für die deutsche U19 spielte.

In der aktuellen Länderspiel-Pause sollte er nun eigentlich mit dem U20-Nationalteam auf Reisen sein, doch U21-Coach Antonio Di Salvo nominierte Rothe kürzlich nach. Es ist in seiner noch jungen Laufbahn der nächste Schritt - nachdem erst kürzlich ein solcher auf Vereinsebene erfolgt war.

"Ich glaube, dass er noch eine ganz große Karriere vor sich hat", meint Skrzybski mit Blick auf seinen Kieler Teamkollegen. Holstein-Kapitän Philipp Sander sieht das ähnlich: "Tom ist ein junger Spieler mit enormer Qualität. Er ist unfassbar reif für sein Alter. Wenn er weiter so arbeitet, steht ihm eine riesige Zukunft bevor."

Die Grundlagen für diesen Karriereweg legte Rothe im Norden. Das Talent spielte als Jugendlicher zunächst in seiner Heimatstadt beim Rendsburger TSV, ehe er 2012 zum Büdelsdorfer TSV und 2016 als damals 11-Jähriger zum SC Nienstedten nach Hamburg kam. In der Hansestadt wechselte Rothe 2018 zum FC St. Pauli, in dessen Jugend er drei Jahre lang spielte, bevor es ihn 2021 in den Nachwuchs von Borussia Dortmund führte.

Rothe bekommt in Kiel mehr Spielzeit

Beim BVB absolvierte der Linksfuß am Ende der Saison 2021/2022 auch seine ersten Profi-Spiele, vier Einsätze in der Bundesliga und drei in der Champions League stehen bereits in Rothes Vita. Sein Highlight: Am 16. April 2022 gelang ihm beim 6:1 gegen den VfL Wolfsburg sein erstes und bislang einziges Bundesligator.

In der Vorsaison kam Rothe allerdings nur auf zwei Joker-Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse, weshalb er sich in der Hoffnung auf noch mehr Profi-Einsatzzeit nun an die Kieler Förde verleihen ließ - wo Rothe schon nach zwei Monaten erkannt hat: "Es ist hier natürlich ein bisschen anders als in Dortmund, alleine schon, wenn man das Stadion sieht. Aber die Fans sind trotzdem super und machen ordentlich Stimmung."

Bei Kiel sei "alles ein bisschen kleiner und dadurch auch familiärer", beschreibt Rothe und betont: "Ich fühle mich auf jeden Fall wohl." Zumal er bis dato noch keine einzige Spielminute verpasst hat, weshalb Holstein-Coach Marcel Rapp bereits konstatieren kann: "Tom hat eine gute Entscheidung getroffen, Spielpraxis in der 2. Liga zu sammeln."

Kiel-Trainer Rapp lobt Rothe

Rothe habe sich super integriert, sei präsent im Strafraum und wolle immer besser werden, hebt Rapp lobend hervor: "Ich freue mich, dass er bei uns spielt - aber er ist noch längst nicht am Ende." Mindestens bis zum Ende der Saison, wenn seine Leihe endet, will sich der U-Nationalspieler in Kiel weiterentwickeln, bei der KSV lernen und Erfahrungen sammeln. Und dann?

Skrzybski traut Rothe zu, dass er sich beim BVB, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, durchsetzen wird. "Aber ich hoffe", ergänzt Skrzybski, "dass Tom noch ein bisschen bleibt". Damit sie in Kiel noch etwas länger von Rothe schwärmen können - und demnächst eventuell auch bei der U21-Nationalmannschaft.

