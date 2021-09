Holstein Kiel hofft schon gegen Hannover 96 auf mehr Fans Stand: 10.09.2021 10:09 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel möchte schon im Heimspiel gegen Hannover 96 am 18. September mehr Fans im Holstein-Stadion begrüßen. Die neue Landesverordnung zum Wegfall der Kapazitätsbegrenzungen greift allerdings erst zwei Tage später.

Bisher sind 4.100 Fans zugelassen. Im Zuge der neuen Corona-Verordnung der schleswig-holsteinischen Landesregierung sollen vom 20. September an die Obergrenzen für Zuschauer in Hallen und Stadien fallen. Die von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geführte Regierung setzt auf das sogenannte 3G-Prinzip, bei dem nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang zu Veranstaltungen erhalten. Das Kabinett soll die neue Verordnung in der kommenden Woche beschließen. "Der Verein begrüßt, dass zukünftig wieder mehr Fans ins Holstein-Stadion kommen können, um die Mannschaft der KSV Holstein zu unterstützen", teilte der Zweitligist mit.

Die "Störche" gastieren an diesem Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Karlsruher SC. Das nächste Heimspiel findet am 18. September gegen Hannover 96 statt - also zwei Tage vor dem Beginn der neuen Verordnung. Die KSV hofft auf einen vorzeitigen Wegfall der Obergrenze.

KSV will Bemühungen vorantreiben

"Wir wissen, dass in den ersten Spielen der Saison 2021/2022 bei 900.000 verkauften Tickets in der Bundesliga und Zweiten Liga sowie im Supercup lediglich sechs Fälle vorliegen, bei denen es eine Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben hat. Dabei ist nicht sicher, dass sich diese Menschen übehaupt im Stadion angesteckt haben", so KSV-Präsident Steffen Schneekloth: "Somit werden wir uns darum bemühen, in den kommenden Heimspielen auch wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion zulassen zu können - natürlich unter verantwortungsvollen Abwägungen zum Schutz der Fans und in enger Absprache mit den Behörden."

Tickets für die Partie gegen Hannover werden zunächst für Dauerkartenbesitzer verfügbar sein. Danach erhalten Club-Mitglieder ein Vorkaufsrecht, bevor die restlichen Karten anschließend in den freien digitalen Verkauf gehen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 11.09.2021 | 19:30 Uhr