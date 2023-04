Holstein Kiel feiert Heimsieg gegen Nürnberg Stand: 15.04.2023 15:36 Uhr Holstein Kiel hat am Sonnabend die letzten minimalen Zweifel am Erreichen des Klassenerhaltes in der 2. Fußball-Bundesliga beseitigt. Die "Störche" gewannen mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg.

von Christian Görtzen

Für Kiel war es der erste Heimsieg seit dem 28. Januar (2:1 gegen Greuther Fürth) - dazwischen hatten vier sieglose Partien vor heimischem Publikum gelegen. Damit hat das Team von Holstein-Trainer Marcel Rapp am 28. Spieltag die Marke von 40 Punkten erreicht. Da auch in Sachen Aufstieg nichts mehr drin ist, geht es im weiteren Verlauf der Saison für die Norddeutschen nur noch um eine möglichst gute Platzierung in der Abschlusstabelle.

Holstein geht durch kurioses Tor in Führung

Im Holsteinstadion ging es schnell sehr unterhaltsam zu. Nachdem Nürnbergs Lino Tempelmann durch zu große Zögerlichkeit eine sehr gute Chance vergeben hatte (8.), kamen die "Störche" zweimal innerhalb weniger Sekunden der Führung nahe. Zunächst köpfte Marco Komenda auf die Latte, danach scheiterte Lewis Holtby an FCN-Keeper Peter Vindahl (12.). Wenig später wurde es kurios - mit glücklichem Ausgang für die KSV Holstein. Alles begann damit, dass Vindahl von der rechten Strafraumseite aus den Ball wegschlagen wollte, dabei allerdings Holtbys Knie traf.

Von dort aus rollte das Spielgerät durch den Fünf-Meter-Raum am leeren Tor vorbei. Vindahl hastete hinterher, doch der heransprintende Steven Skrzybski war schneller am Ball. Allerdings traf Kiels Offensivspieler die Kugel nicht richtig. Hilfe kam nochmals vom Gegner: Florian Flick lenkte den Ball mit seinem Fuß ins eigene Tor (19.). Genauso kurios wie die Entstehung des Treffers war auch, dass offiziell Skrzybski dieser zugeschrieben wurde.

Reese erhöht für Kiel sehenswert auf 2:0

Beim 2:0 gab es dann keine Zweifel, wer es erzielt hatte. Fabian Reese verwertete ein Zuspiel technisch sehr sauber und traf aus der Drehung volley ins Gehäuse der Franken (39.). Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause, Nürnberg kam nicht über Ansätze hinaus.

Nürnberger verkürzen und deziminieren sich

Nach Wiederbeginn plätscherte das Spiel dahin - bis zur 65. Minute. Dann fiel überraschend der Anschlusstreffer für die harmlosen Franken. Felix Lohkemper köpfte ohne viel Gegenwehr ein. Allerdings schwächten sich die Gäste bald darauf selbst: Jens Castrop sah nach einer "Notbremse" am starken Reese die Rote Karte (74.). Von Nürnberg kam weiterhin viel zu wenig. Holtby vergab die Möglichkeit, die Partie vorzeitig zu entscheiden (86.), aber es reichte auch so.

28.Spieltag, 15.04.2023 13:00 Uhr Holstein Kiel 2 1.FC Nürnberg 1 Tore: 1 :0 Skrzybski (19.) 2 :0 Reese (39.) 2: 1 Lohkemper (65.)

Holstein Kiel: Himmelmann - T. Becker (72. M. Schulz), Komenda, Wahl, Kirkeskov - Erras, Sander (82. Mühling) - Skrzybski (73. Porath), Holtby, Reese (82. Arp) - Fridjonsson (61. Wriedt)

1.FC Nürnberg: Vindahl Jensen - J. Horn (62. Brown), Geis, Lawrence - Castrop, Flick, Gyamerah (61. Handwerker) - Duman (70. Blum), Tempelmann (85. Goller) - Duah, Daferner (46. Lohkemper)

Zuschauer: 12938



