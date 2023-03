Holstein Kiel enttäuscht beim 1:2 gegen Jahn Regensburg Stand: 12.03.2023 15:31 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat das Siegen verlernt. Gegen das Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg verloren die "Störche" am Sonntag mit 1:2 (1:1). Es war das dritte sieglose Spiel in Folge für die Schleswig-Holsteiner.

von Martin Schneider

Nach dem Last-Minute-Gegentreffer in der Woche zuvor in Sandhausen spielten die Schleswig-Holsteiner von Beginn an nach vorne, hatten aber gegen die abstiegsbedrohten Gäste nicht das nötige Fortune. Defensiv ließen die Hausherren nicht viel zu, wurden von den Bayern allerdings knallhart bestraft, die an diesem Nachmittag das nötige Spielglück hatten. In der Tabelle fielen die "Störche" hinter den Karlsruher SC, der den HSV schlug, zurück auf Rang acht. Eintracht Braunschweig rutschte durch den Regensburger Sieg auf den ersten Abstiegsrang ab.

Holstein Kiel drückt, aber trifft nicht

Nach einer anfänglichen Abtastphase bot sich der KSV durch Fabian Reese zweimal die Riesenchance auf die Führung. Doch der Kieler Angreifer scheiterte zweimal am überragend reagierenden Gäste-Keeper Jonas Urbig (15., 16.). Ansonsten waren die Schleswig-Holsteiner gegen das kompakte Tabellenschlusslicht spielbestimmend, ohne dabei ertragreich zu sein. Die Gastgeber versuchten viel, vor allem über die Außen, doch häufig war ein gegnerischer Fuß oder Kopf oder Körper dazwischen.

Schlagabtausch vor der Pause

Robin Himmelmann, der den verletzten Stammkeeper Tim Schreiber vertrat, verlebte eine ruhige erste Hälfte - und musste nach dem ersten Torschuss der Reegensburger dennoch hinter sich greifen. Kaan Caliskaner stellte in der 45. Minute den Spielverlauf auf den Kopf und brachte die Bayern mit einem Flachschuss in Führung. Himmelmann war an dem Gegentreffer nicht ganz unbeteiligt und sah bei seinem Abwehrversuch nicht gut aus.

Die Kieler schüttelten sich kurz - und schlugen noch vor der Pause zurück. Steven Skrzybski beendete seine persönliche Durststrecke und erzielte mit dem 1:1 seinen ersten Treffer seit Oktober 2022 (45.+3). Der Ausgleich war hochverdient, diente den Kielern allerdings nicht als Ansporn für die zweite Hälfte. Die KSV spielte im zweiten Durchgang viel statischer, der Elan der ersten 45 Minuten war weg.

Kalte Dusche für die KSV kurz vor Schluss

Die besten Möglichkeiten auf den Sieg vergaben Reese in der 70. Minute mit einem Flachschuss und Hauke Wahl, der mit dem Kopf nur den Pfosten traf (80.). Und wenn du die Chancen vorne nicht nutzt - dann schlägt der Jahn erneut zu. Der eingewechselte Prince Osei Owusu machte in der 87. Minute das 2:1 für den SSV und besiegelte die Niederlage für die Norddeutschen.

24.Spieltag, 12.03.2023 13:30 Uhr Holstein Kiel 1 J. Regensburg 2 Tore: 0: 1 Caliskaner (45.) 1 :1 Skrzybski (45. +4) 1: 2 Owusu (87.)

Holstein Kiel: Himmelmann - M. Schulz, Wahl, S. Lorenz (90. Thesker), Kirkeskov - Erras - Reese, Holtby (68. Porath), Sander (90. Obuz) - Wriedt (68. Arp), Skrzybski

J. Regensburg: Urbig - Saller, Breitkreuz, J. Elvedi, Guwara - Singh (90. Kennedy), Gimber, Idrizi (69. Gouras), Mees (69. Viet) - Caliskaner (85. Yildirim), Albers (69. Owusu)

Zuschauer: 10698



