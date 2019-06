Stand: 20.06.2019 18:03 Uhr

Holstein Kiel: Sonne, Schubert und sieben Neue

Einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung hat André Schubert am Donnerstag erstmals ein Training beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel geleitet. Mit dem Aufgalopp in Projensdorf starteten die "Störche" in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Schon in zwei Tagen findet das erste Testspiel statt, am 23. Juni reist der KSV-Tross ins erste von zwei Trainingslagern.



Bei strahlendem Sonnenschein verfolgten gut 250 Zaungäste den ersten öffentlichen Auftritt des Tabellen-Sechsten der abgelaufenen Saison. In Young-Jae Seo (vom MSV Duisburg), Phil Neumann (Hansa Rostock), Lion Lauberbach (FSV Zwickau), Makana Baku (SG Sonnenhof Großaspach), Ioannis Gelios (Hansa Rostock), Daniel Hanslik (VfL Wolfsburg II) und Michael Eberwein (Fortuna Köln) waren auch die sieben Neuzugänge mit von der Partie.

Erstes Testspiel in Eckernförde

Das erste Testspiel bestreiten die "Störche" am Sonnabend beim Eckernförder SV. Für die Partie gegen den Aufsteiger in die Oberliga Schleswig-Holstein sind bereits mehr als 2.000 Karten verkauft. Gleich zweimal beziehen die Kieler in der Vorbereitung ein Trainingslager. Vom 23. bis zum 28. Juni geht es in das brandenburgische Kremmen, vom 7. bis zum 14. Juli nach Bad Tatzmannsdorf in Österreich. Gegen wen das Schubert-Team in die neue Spielzeit startet, wird am 28. Juni von der Deutschen Fußball Liga (DFL) bekanntgegeben.

