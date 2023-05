Heute live: VfL-Frauen bei Eintracht Frankfurt unter Zugzwang Stand: 14.05.2023 10:34 Uhr Im Meisterschaftsrennen steht für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg die vermeintlich anspruchsvollste Aufgabe im Saison-Endspurt an. Die Niedersächsinnen erwartet bei Eintracht Frankfurt eine große Kulisse. Der NDR zeigt das Spiel live im TV und bei NDR.de.

Das Gastspiel heute beim Tabellendritten (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de) findet im Deutsche Bank Park statt, mehr als 16.000 Karten sind verkauft. "Es ist ein Spitzenspiel", sagte Trainer Tommy Stroot, "wir mögen Spitzenspiele und große Kulissen - daher ist es für uns angerichtet." Fehlen werden dem VfL Lena Lattwein und Kristin Demann.

VfL hofft vergeblich auf Bayern-Ausrutscher

Alexandra Popp steht hingegen zur Verfügung und glaubt noch an den Titel. "Dieser Hunger auf Titel, dieser Siegeswille schlummert einfach in der Mannschaft", sagte die VfL-Kapitänin. Zwar habe ihr Team die Schale "nicht mehr in der eigenen Hand - aber wir sind auch nicht weit weg. Und wenn bei Bayern noch was passieren sollte, wollen wir da sein." Am Freitagabend hofften Popp und Co. allerdings vergeblich auf einen Ausrutscher des Tabellenführers.

Die Münchnerinnen setzten sich gegen die TSG Hoffenheim vor heimischer Kulisse durch einen Treffer von Lea Schüller mit 1:0 durch und vergrößerten ihren Vorsprung auf die "Wölfinnen" zumindest vorübergehend auf vier Zähler. Hoffenheim muss im Kampf um Champions-League-Platz drei nun darauf hoffen, dass der VfL in Frankfurt siegt.

Popp sieht in Zukunft Titelvierkampf

Für die Zukunft glaubt Popp ohnehin an einen Vierkampf um die Meisterschaft. Sie hoffe, dass "Frankfurt und Hoffenheim ihre Beine in die Hand nehmen. Das würde es wesentlich spannender machen", sagte die Wolfsburgerin. Aber auch der Titel-Zweikampf in diesem Jahr sorgt ja schon für gewaltig Nervenkitzel - am Wochenende könnte die Vorentscheidung fallen.

