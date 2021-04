Hansa Rostocks Nachwuchsteams steigen auf

Stand: 27.04.2021 10:36 Uhr

Der Fußball-Nachwuchs des FC Hansa Rostock ist in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen. Sowohl die U19 als auch die U17 spielen in der kommenden Saison in der Bundesliga Nord/Nordost.