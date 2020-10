Hansa Rostock zahlt Corona-Tests für Pokalgegner Penkun Stand: 29.10.2020 14:16 Uhr Um sich selbst zu schützen, übernimmt der Fußball-Drittligist eine komplette Testreihe für seinen siebtklassigen Landespokalgegner. Die Partie soll am Freitag wie geplant vor maximal 780 Zuschauern im Ostseestadion ausgetragen werden.

Für die Drittrundenpartie des Landepokals gelte für alle Besucher eine durchgängige Maskenpflicht im gesamten Stadion, teilten die Mecklenburger am Donnerstag mit. In Abstimmung mit dem Penkuner SV wird der FC Hansa Rostock die Spieler des Landesligisten am Spieltag per Schnelltests testen lassen.

Corona-Tests im Amateurfußball nicht verpflichtend

"Einige Spieler unseres Gegners kommen aus Polen, einige arbeiten in Berlin - beides sind Corona-Risikogebiete", sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien der "Bild". "Ein Spiel ohne Testung zu machen, entspricht nicht dem Task-Force-Konzept, das wir fahren. Das würde jeder Argumentation widersprechen." Ab der Dritten Liga sind Corona-Tests vor den Spielen verpflichtend, im Amateurfußball jedoch nicht.

Keine finanzielle Beteiligung vom DFB oder Landesverband

Allerdings missfällt den Rostockern, dass sich der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern als Ausrichter des Pokal-Wettbewerbs nicht an den Kosten beteiligen will. "Ich habe im Vorfeld beim Landesverband gefragt, welche gemeinsame Lösung wir finden können. Leider gab es kein Gespräch, nicht mal einen Anruf. Stattdessen wurde mir fünf Tage später schriftlich mitgeteilt, dass sich weder DFB noch Landesverband beteiligen werden. Das ist sehr enttäuschend", sagte Marien.

Ticket-Vorverkauf für Heimspiele im November gestoppt

In der Dritten Liga geht es für Hansa am Montag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern weiter. Für die anstehenden Heimspiele am 7. November gegen Türkgücü München und Dynamo Dresden (21. November) stoppten die Mecklenburger nach der Verschärfung der Corona-Maßnahmen durch Bund und Länder den Ticket-Vorverkauf. Fans, die bereits eine Karte für eine der beiden Partien erworben haben, sollen kontaktiert werden.

Alle Events im Ostseestadion abgesagt

Darüber hinaus haben der Club und die Ostseestadion GmbH alle in der Arena geplanten Events für die kommenden Wochen abgesagt. Dazu gehören die "Hansa-Weihnachtsfeier für Menschen mit Handicap und sozial schwache Kinder", das Fan-Event "Hansa tischt auf" und die Sponsoren-Veranstaltung des Nachwuchsleistungszentrums. Auch das gemeinsame Weihnachtssingen im Ostseestadion findet nicht statt.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 29.10.2020 | 19:30 Uhr