Hansa Rostock verlängert mit Breier: "Verein ist mir ans Herz gewachsen" Stand: 22.06.2023 16:48 Uhr Pascal Breier wird auch in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock auf Torejagd gehen. Der auslaufende Vertrag mit dem 32 Jahre alten Angreifer wurde bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Breier, der nach monatelanger Verletzungspause im letzten Heimspiel der vergangenen Saison ein emotionales Comeback gefeiert hatte - gekrönt mit dem Siegtreffer zum 2:1 gegen Braunschweig -, geht somit in seine siebte Saison bei den Norddeutschen. Im Januar 2018 war der gebrütige Nürtinger an die Ostsee gekommen und hat seitdem 65 Tore in 158 Pflichtspielen erzielt.

"Der gesamte Verein und die Region sind mir in den vergangenen fünf Jahren total ans Herz gewachsen und zu meiner Heimat geworden." Pascal Breier

"Pascal ist ohne Frage einer der verdienstvollsten Spieler im Kader und besitzt einen enormen Stellenwert sowohl im Team als auch bei den Fans und im gesamten Verein", sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter und fügte mit Blick auf Breiers Leidenszeit hinzu: "Auch in für ihn schwierigen Phasen hat er sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist drangebelieben."

Weitere Informationen Tränen und ein Tor: Breier feiert emotionales Comeback bei Hansa Rostock Der Publikumsliebling erzielte nach monatelanger Verletzungspause den Siegtreffer gegen Braunschweig. Seine Zukunft bei Hansa ist ungewiss. mehr

Einsätze auch in der U23

Breier soll perspektivisch nicht nur in der Profimannschaft eingesetzt werden, sondern auch der gerade in die Regionalliga Nordost aufgestiegene U23: "Von seiner Erfahrung, Routine und nicht zuletzt seinen sportlichen Erfolgen kann unsere sehr junge Mannschaft in der stark besetzen Regionalliga Nordost sicherlich extrem profitieren", erklärte Walter.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 22.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga