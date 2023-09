Hansa Rostock leiht Stürmer Brumado vom FC Midtjylland aus Stand: 01.09.2023 13:09 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat seinen Kader mit dem Brasilianer Junior Brumado ergänzt. Der Stürmer kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland, wie Hansa-Sportdirektor Kristian Walter am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz zur Partie gegen den Hamburger SV bekannt gab.

"Mit ihm bekommen wir einen physisch starken Stürmer, der uns sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärken wird. Júnior bringt Größe und Kopfballstärke, kombiniert mit technischen Fähigkeiten mit. Wir erwarten mit ihm im Angriff eine Qualitätssteigerung", sagte Walter über den 24-Jährigen. Der Rechtsfuß sei "das letzte sportliche Puzzle-Teil für unseren Offensivbereich".

Brumado wechselte Anfang 2019 aus seiner Heimat zu Midtjylland. Von Januar bis Juli 2020 war er für ein halbes Jahr an Silkeborg IF ausgeliehen. In 48 Erstliga-Spielen in Dänemark war er zehnmal erfolgreich.

Nach den Abgängen von John Verhoek (VfL Osnabrück), Pascal Breier (VfB Lübeck) und Ridge Munsy (unbekannt) ist Brumado nun der dritte Neuzugang in der Sturmspitze neben Juan-José Perea (VfB Stuttgart/Leihe) und Serhat-Semih Güler (Wuppertaler SV).

Mit der Verpflichtung des gesuchten Wand-Stürmers schloss Hansa seine Transferaktivitäten in diesem Sommer ab. Mit 15 Zu- und 14 Abgängen fiel der personelle Umbruch deutlich größer als geplant aus. "Wir haben alle Baustellen geschlossen. Wir konnten den Kern der Mannschaft zusammenhalten und in Sachen Alters- und Rollenstruktur nachjustieren", sagte Walter, der sein Amt bei den Mecklenburgern erst Anfang Juni angetreten hatte.

