Hansa Rostock gegen Lübeck wohl vor 7.500 Zuschauern im Stadion Stand: 17.05.2021 14:12 Uhr Drittligist Hansa Rostock kann wohl am letzten Spieltag wieder Fans ins Ostseestadion lassen. Das ist das Ergebnis von Beratungen des Clubs mit Vertretern der Landesregierung und der Polizei. Die endgültige Entscheidung trifft am Dienstag das Kabinett.

Es wäre die Krönung einer zwar Corona-bedingt schwierigen, aber sehr erfolgreichen Saison. Wenn die Mecklenburger am Sonnabend (13.30 Uhr/live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) ihr Heimspiel gegen den VfB Lübeck gewinnen, ist der Aufstieg in die Zweite Liga perfekt. Was könnte es da aus Hansa-Sicht Besseres geben, als dass genau zu diesem Spiel wieder Fans ins Stadion kommen. Weil bereits drei Ministerien an den Beratungen teilgenommen haben, dürfte die Zustimmung des Kabinetts nur noch eine Formsache sein.

Fanmassen vom Gelände in das Stadion holen

"Wir haben uns gemeinsam auf eine Gesamtzahl von 7.500 Zuschauern beim Spiel am Sonnabend verständigt. Es geht darum, mögliche Fanmassen vor dem Stadiongelände mit in das Stadion zu nehmen. Hier versprechen wir uns eine gezielte und bessere Lenkung von Zuschauerströmen", sagte der stellvertretende Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe von der CDU.

"Wir haben uns gemeinsam auf eine Gesamtzahl von 7.500 Zuschauern beim Spiel am Sonnabend verständigt." Harry Glawe, stellvertretender Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern

Mit Blick auf das Lübeck-Spiel sagte Glawe: "Jeder, der als Zuschauer ins Stadion kommt, muss auch getestet werden. Hierfür können die Testzentren im Land genutzt werden. Auch der Verein schafft wieder Testmöglichkeiten vor Ort. Darüber hinaus wird jeder Zuschauer registriert, beispielsweise über die Luca-App. Details zum Sicherheits- und Hygienekonzept werden weiter abgestimmt."

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegskampf Schafft Hansa Rostock die Rückkehr in die Zweite Liga? Das Restprogramm der Drittliga-Spitzenteams auf einen Blick. mehr

Rostock hat bereits mindestens den dritten Tabellenrang sicher. Allerdings wollen die Norddeutschen die Ehrenrunde durch die Relegation unbedingt vermeiden. Wenn der drittplatzierte FC Ingolstadt sein Derby gegen 1860 München zeitgleich nicht gewinnt, könnte sich Hansa sogar eine Niederlage gegen Lübeck erlauben. Bei einem Rostocker Remis und einem Sieg von Ingolstadt kommt es auf die Tordifferenz an, die allerdings klar für Hansa spricht.

OB Madsen: Fans im Stadion = weniger Risiko

Wozu einige Anhänger des Clubs "imstande" sind, hatten sie am Sonnabend gezeigt, als rund 30 Pkw den Mannschaftsbus auf der Rückreise vom Sieg in Unterhaching (1:0) mitten auf der A9 zum Stehen gebracht hatten, um mit den Spielern zu feiern.

Weitere Informationen Hansa-Fans im Aufstiegsrausch - ein Bärendienst für das Team? Eigentlich will Hansa Rostock ein Aufstiegsfinale mit Zuschauern im Stadion feiern. Doch das Verhalten einiger Fans wirft Fragen auf. mehr

"Wir haben nun die Wahl: Wollen wir viele kleine, diffuse Partys oder eine große mit klaren Regeln? Ich bin für die große Feier im Stadion. Die bedeutet weniger Risiko", hatte Rostocks parteiloser Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen vor der Sitzung in der "Ostsee-Zeitung" gesagt.

"Die Fans tragen eine hohe Verantwortung - innerhalb und außerhalb des Stadions", betonte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) hinterher. Und Innenminister Torsten Renz (CDU) kündigte an: "Die Landespolizei wird gemeinsam mit dem Verein die Sicherheitsstrategie im Detail erarbeiten."

Im März erfolgreichen Probelauf absolviert

Schon zum Start in die Saison durfte Hansa noch vor 7.500 Zuschauern im Ostseestadion spielen, bevor wieder Geisterspiele Einzug hielten. Die Mecklenburger hatten allerdings bereits im März einen Probelauf mit 702 Fans im Stadion absolviert.

Die Karten gingen ausschließlich an Sponsoren-Vertreter oder Dauerkarteninhaber. Alle mussten sich in einer der Teststationen vor dem Stadion einem Corona-Schnelltest unterziehen. Das Konzept war in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommerns entworfen und hinterher als großer Erfolg bezeichnet worden.

Sieben-Tage-Inzidenz für Stadt Rostock bei 52,58

Oberbürgermeister Madsen sprach von "einem großen Tag für Rostock" und hatte eine perspektivische Höchstgrenze von 3.000 Zuschauern ins Spiel gebracht. Allerdings gingen dann die Corona-Fallzahlen wieder in die Höhe, sodass daran nicht angeknüpft werden konnte. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der "Vorzeigestadt" Rostock war zwischenzeitlich auf über 100 gestiegen. Am Montag lag sie bei 52,58.

VIDEO: Hansa Rostock: "Kontrollierte" Aufstiegssause mit Fans? (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 17.05.2021 | 19:30 Uhr