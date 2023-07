Hannovers Top-Transfer Halstenberg: "Schwierige 45 Minuten" Stand: 30.07.2023 11:25 Uhr Beim mageren 2:2 gegen die SV Elversberg war für Top-Transfer Marcel Halstenberg von Fußball-Zweitligist Hannover 96 nach der ersten Hälfte Schluss. Der neunmalige Nationalspieler hat noch Defizite in der Fitness, wie er auch selbst einräumte.

Mit seinem ersten Pflichtspieleinsatz nach der Rückkehr zu den "Roten" war Halstenberg unzufrieden. "Es waren schwierige 45 Minuten", räumte der gebürtige Laatzener nach dem 2:2 zum Zweitliga-Auftakt gegen den saarländischen Aufsteiger ein. Ihm gelang in der Tat nicht viel.

Unter anderem führte sein Ballverlust an der Seitenlinie gegen den agilen Wahid Faghir zu einer Ecke für die Gäste und daraus folgend zum 0:1-Rückstand. Der Ball sprang durch den Strafraum an mehreren 96-Spielern - unter anderem Halstenberg - vorbei, ehe der frühere Braunschweiger Marcel Correia aus kurzer Distanz einschoss.

Halstenberg regte Auswechslung selbst an

Dass er nach 45 Minuten das Feld räumte, habe an ihm selbst gelegen, verriet Halstenberg mit Blick auf seinen Fitnesszustand: "Das Signal kam von mir." 96-Trainer Stefan Leitl warb um Verständnis dafür, dass der Hoffnungsträger noch Zeit benötige.

"Wir müssen ihm Spielminuten geben, er braucht das auf diesem Niveau. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen so machen", sagte der Coach im ARD-Interview. "Marcel ist noch nicht so lange bei uns, um die Abläufe kennenzulernen, um in den Spielrhythmus zu kommen. Gegen Elversberg war es so, dass er am Limit war in der Halbzeitpause. Deshalb haben wir uns auch entschieden, ihn herauszunehmen."

Weitere Informationen Hannover 96 rettet gegen Neuling SV Elversberg einen Punkt Gegen den erfrischend auftretenden Zweitliga-Aufsteiger gelang den "Roten" zu Hause nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. mehr

MRT-Untersuchung bei 96-Angreifer Nielsen

Zuvor hatte Leitl bereits Stürmer Havard Nielsen auswechseln müssen, der nach 15 Minuten wegen Schmerzen am Knie behandelt werden und knapp zehn Minuten später aufgeben musste. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit bringen. "Ich hoffe natürlich, dass Howie uns nicht allzu lange ausfällt", sagte Leitl. "Da müssen wir jetzt erstmal gucken, was bei der Untersuchung dann auch rauskommt."

Insgesamt spielten die Niedersachsen bei ihrem ersten Auftritt schwach und blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Hannovers Lichtblick: Der für Nielsen eingewechselte Nicolo Tresoldi schoss nicht nur sein erstes Profitor, sondern hatte auch den Elfmeter zum Anschlusstreffer herausgeholt. Leitl: "Für Nicolo freut es uns natürlich, weil wir immer davon überzeugt waren, dass er treffen kann. Jetzt hat er einen Assist und ein Tor - schöner Einstand für ihn. Wobei es einen bitteren Beigeschmack hat, dass sich Harvard verletzt hat."

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 29.07.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96