Hannover 96 verpflichtet Hinterseer als Ducksch-Ersatz Stand: 30.08.2021 17:51 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Werder Bremen abgewanderten Torjäger Marvin Ducksch in Südkorea fündig geworden. Lukas Hinterseer wechselt von Ulsan Hyundai zu den Niedersachsen.

Am Montagabend bestätigte 96 die Verpflichtung des 30-jährigen Österreichers, nachdem es am Vortag bereits Berichte über einen bevorstehenden Transfer des Ex-Nationalspielers gegeben hatte. Hinterseer erhält bei den "Roten" einen Zweijahresvertrag. Er war erst Anfang des Jahres vom Hamburger SV zum zweimaligen südkoreanischen Meister gewechselt, nachdem er bei den Hanseaten unter dem damaligen Coach Daniel Thioune keine Rolle mehr spielte. Nun folgte die schnelle Rückkehr nach Norddeutschland.

"Wollte es einfach unbedingt machen"

"Erst einmal bin ich megafroh, dass das jetzt alles so kurz vorm Transferschluss geklappt hat. Als ich vom Interesse aus Hannover gehört habe, wollte ich es einfach unbedingt machen. Ich komme zu einem Club, bei dem sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges verändert hat. Und ich glaube fest daran, dass hier ein guter Spirit entstehen wird", sagte der Stürmer. Große Freude herrschte auch bei 96-Coach Jan Zimmermann nach der Vertragsunterschrift des Torjägers: "Mit seiner Spielweise und seiner Erfahrung wird uns Lukas enorm weiterhelfen. Er passt zu 100 Prozent in das Profil, das wir uns für die Offensive vorgestellt haben."

Hinterseer mit reichlich Zweitliga-Erfahrung

Vor seinem Engagement beim HSV und in der K League 1 war Hinterseer unter anderem für den VfL Bochum und den FC Ingolstadt auf Torejagd gegangen. Bis dato bestritt er 127 Partien im Bundesliga-Unterhaus, in denen er 50 Treffer erzielte. Die "Roten" haben also einen erfahrenen Spieler als Ersatz für Ducksch verpflichtet, der am vergangenen Mittwoch zu Werder wechselte.

