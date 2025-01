Hannover 96 siegt bei Breitenreiter-Rückkehr und springt auf Platz zwei Stand: 17.01.2025 20:24 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat das erste Spiel unter Trainer André Breitenreiter gewonnen. Die Niedersachsen siegten bei dessen Rückkehr an die Seitenlinie der "Roten" am Freitagabend beim Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0).

von Tobias Knaack

2017 hatte Breitenreiter Hannover in die Bundesliga geführt. Am Freitagabend gelang im ersten Spiel nach der Rückkehr des 51-Jährigen zumindest punktetechnisch ein erster Schritt, dass es im Mai 2025 eine Wiederholung geben könnte. Der knappe Erfolg beim Tabellenletzten war allerdings hart erkämpft. 96 tat sich über die gesamte Partie hinweg extrem schwer, offensive Power zu erzeugen. Jessic Ngankam traf nach einer Standardsituation (35.), spielerisch blieben die "Roten" in der ersten Partie nach der Winterpause noch vieles schuldig.

Mit dem erst zweiten Auswärtsieg der Saison - den bis dahin einzigen hatte es in Magdeburg gegeben (3:0) - sprangen die Niedersachsen allerdings zumindest bis Sonnabend auf Platz zwei. Im nächsten Spiel empfangen sie in Preußen Münster den nächsten abstiegsbedrohten Club (26. Januar, 13.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Der Pfosten und Zieler retten für Hannover

Der Auftakt in Regensburg war ein ganz zähes Unterfangen. Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen, Ungenauigkeiten und Unaufmerksamkeiten. Und genau eine solche von 96-Abwehrboss Marcel Halstenberg sorgte für die erste Chance der Partie. Rund 25 Meter vor dem eigenen Tor verstolperte er einen Ball, SSV-Winterneuzugang Sargis Adamyan luchste ihm den Ball ab und bediente Eric Hottmann. Dessen strammer Schuss vom linken Strafraumeck Hannovers knallte an den Außenpfosten (13.).

Die Regensburger waren das bessere Team: griffiger in den Zweikämpfen, zielstrebiger in den Offensivbemühungen. Ein Kopfball von Phil Neumann nach einem Freistoß von der rechten Seite brachte erstmals so etwas wie Torgefahr für die "Roten", SSV-Torhüter Felix Gebhardt aber parierte stark (19.). Gefährlicher aber blieb der Tabellenletzte - und es reichte ein langer Ball, um Hannovers komplette Defensive auszuhebeln. Adamyan tauchte frei vor Ron-Robert Zieler auf, scheiterte aber am 96-Keeper (22.).

Weitere Informationen Analyse: 2. Liga so schwach wie lange nicht und deshalb so spannend Am Freitag startet die Rückrunde. Enge Entscheidungen um Auf- und Abstieg sind zu erwarten. Das hat aber nicht mit Klasse, sondern dem geringen Niveau zu tun, wie die Daten zeigen. mehr

Ngankam trifft zur 96-Führung

Das Breitenreiter-Team mühte sich, tat sich allerdings extrem schwer. Und dennoch gingen die Niedersachsen in Führung - und natürlich brauchte es dafür eine Standardsituation. Enzo Leopold schlug einen weiteren Freistoß von der rechten Seite in den Regensburger Strafraum, Hyun-Ju Lee verlängerte per Kopf und Ngankam traf aus rund acht Metern zentral unter die Latte. Keine Chance für Gebhardt (35.). Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Aus der kamen die Regensburger erneut deutlich aktiver. Adamyan aber verpasste auch bei seiner zweiten Großchance sein erstes Tor im SSV-Trikot: Christian Kühlwetter behauptete im Strafraum gegen Leopold den Ball und legte auf den Armenier ab, der aber über die Latte schoss. Glück für 96!

Weitere Informationen Datenanalyse: Breitenreiter zurück bei Hannover 96 - Eine gute Idee? Der Nachfolger von Stefan Leitl hat am Donnerstag seinen Dienst bei 96 angetreten. Die Datenanalyse zeigt, ob der Trainerwechsel erfolgsversprechend ist. mehr

Regensburg erneut im Pfostenpech

Hannovers Offensivbemühungen im zweiten Durchgang in der Übersicht: Ein geblockter Ngankam-Versuch (60.) war für lange Zeit die beste "Gelegenheit" der Gäste. Der eingewechselte Nicolo Tresoldi verpasste in der Schlussphase noch eine flache Hereingabe (85.).

Breitenreiters Mannschaft konzentrierte sich fast ausschließlich auf ihre defensive Stärke. Und das reichte gegen zwar unermüdliche, aber auch immer unkreativere Regensburger zum zweiten Auswärtssieg. Das auch, weil der eingwechselte SSV-Angreifer Noah Ganaus kurz vor dem Ende aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf (89.). Der Rest war großer Hannoveraner Jubel über das gelungene Breitenreiter-Debüt.

18.Spieltag, 17.01.2025 18:30 Uhr J. Regensburg 0 Hannover 96 1 Tore: 0: 1 Ngankam (35.)

J. Regensburg: Gebhardt - Ziegele, Bulic, L. Breunig - Viet, Geipl (46. Ananou), Hein (69. Handwerker) - Kühlwetter, Suhonen (69. S. Ernst) - Hottmann (76. E. Huth), Adamjan (76. Ganaus)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Leopold, Christiansen - Lee (65. Momuluh), Rochelt (71. Tresoldi) - Ngankam (71. Voglsammer), Nielsen (82. Tomiak)

Zuschauer: 11310



Weitere Daten zum Spiel Gebhardt - Ziegele, Bulic, L. Breunig - Viet, Geipl (46. Ananou), Hein (69. Handwerker) - Kühlwetter, Suhonen (69. S. Ernst) - Hottmann (76. E. Huth), Adamjan (76. Ganaus)Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Leopold, Christiansen - Lee (65. Momuluh), Rochelt (71. Tresoldi) - Ngankam (71. Voglsammer), Nielsen (82. Tomiak)11310

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.01.2025 | 22:50 Uhr