Hannover 96 muss wochenlang auf Torwart Zieler verzichten Stand: 17.10.2021 10:28 Uhr Torwart Ron-Robert Zieler von Hannover 96 wird dem Fußball-Zweitligisten für mehrere Wochen fehlen. Eine medizinische Untersuchung ergab eine Wadenverletzung beim Weltmeister von 2014, wie der Club am Sonnabend mitteilte.

Zieler hatte sich diese bei der 0:1-Niederlage am Freitagabend gegen den FC Schalke 04 zugezogen. "Das ist sehr bitter für ihn, aber auch für uns", wurde Trainer Jan Zimmermann auf der Vereins-Homepage zitiert. Der 32-jährige Zieler hatte die 96er gegen Schalke lange Zeit mit mehreren starken Paraden vor einem Rückstand bewahrt. In der 77. Minute verletzte er sich dann ohne Einwirkung eines Gegenspielers und musste ausgewechselt werden. In der Nachspielzeit erzielten die Schalker durch Marcin Kaminski (90.+5) vor 39.500 Zuschauern doch noch das Siegtor.

Chance für Hansen

Nach Zielers Auswechslung übernahm Martin Hansen den Platz im Tor der "Roten". Der Däne, der seit Januar 2020 in Hannover unter Vertrag steht und der Pokal-Torwart der Niedersachsen ist, wird wohl auch am nächsten Sonntag bei Jahn Regensburg Zieler vertreten. Bereits vor der Saison lieferten sich beide Keeper ein enges Duell um die Nummer eins, bei dem Hansen den Kürzeren zog.

