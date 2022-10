Hannover 96 müht sich zum Heimsieg gegen Arminia Bielefeld Stand: 15.10.2022 22:27 Uhr Hannover 96 hat den Abwärtstrend in der zweiten Fußball-Bundesliga gestoppt und nach zuvor zwei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Gegen Arminia Bielefeld feierten die Niedersachsen am Samstagabend einen glücklichen 2:0 (1:0)-Heimsieg.

von Johannes Freytag

Ein frühes Tor von Cedric Teuchert und ein spätes von Havard Nielsen sicherten der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl den schmeichelhaften Erfolg. Schmeichelhaft deshalb, weil zwischen diesen beiden Treffern nur der Tabellenletzte aus Ostwestfalen am Drücker war und zweimal Aluminiumpech hatte. Die Gastgeber, die offensiv ganz schwach spielten, feierten hingegen den ersten Heimsieg gegen Bielefeld seit November 2000 und bleiben in der Tabelle am Spitzen-Quartett dran.

"Das war ein schöner Arbeitssieg", freute sich Torschütze Nielsen und ergänzte: "Das fühlt sich jetzt extrem gut an." So dürfte der Erfolg Auftrieb geben für den Pokalkracher am Mittwoch (18 Uhr), wenn es gegen Borussia Dortmund geht. In der Liga tritt Hannover am Sonnabend (13 Uhr) beim 1. FC Nürnberg an.

Teuchert trifft zweimal, ...

Die 96-Fans im Stadion bekamen von ihrer Mannschaft einen Auftakt nach Maß serviert. Vom Anpiff weg ging es nur in Richtung Bielefelder Tor - die Ostwestfalen waren gefühlt überhaupt nicht am Ball, da lag er schon in ihrem Netz: Nach einem Doppelpass mit Havard Nielsen traf Teuchert mit einem gefühlvollem Schuss von der Strafraumlinie zum 1:0 (4.). Nur kurz darauf hatte Hannover durch Antonio Foti die nächste gute Gelegenheit, doch der Youngster verfehlte das Tor knapp (9.).

... doch nur ein Treffer zählt

Danach verflachte das Angriffsspiel der Leitl-Elf, die vor allem in den Zweikämpfen nachlässiger wurde. Die Gäste aus Bielefeld wurden mutiger und auch gefährlicher vor dem Gehäuse von 96-Keeper Ron-Robert Zieler: Masaya Okugawa traf per Kopf nur die Latte (25.), Oliver Hüsing drosch nach einem Eckball nur knapp vorbei (34.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff erzielte Teuchert dann das vermeintliche 2:0 für 96, doch nach Videobeweis wurde der Treffer aberkannt (45.+1), der Stürmer hatte seinen Gegenspieler Christian Gebauer zuvor regelwidrig zu Fall gebracht.

96-Defensive unter Dauerdruck, aber stabil

Nach Wiederbeginn waren es erneut die Gäste, die mehr vom Spiel hatten. 96-Abwehrmann Julian Börner klärte per Kopf auf der Linie (53.), Phil Neumann grätschte in höchster Not Bielefelds einschussbereiten Janni Serra den Ball vom Fuß (57.), Jomaine Consbruch traf aus der Distanz erneut nur den Querbalken (62.).

Hannovers starke Defensivleistung - vor allem die Innenverteidiger Börner und Neumann spielten herausragend - kaschierte die überschaubaren Angriffsbemühungen: Phasenweise kamen die Gastgeber kaum aus ihrer eigenen Hälfte heraus. Es dauerte bis nach der 70. Minute, ehe es vor dem Bielefelder Tor wieder gefährlich wurde: Nielsen (73.) und der eingewechselte Hendrik Weydandt vergaben (75.). Und doch kam 96 noch zu einem Treffer: Nielsen sorgte nach einem Freistoß von Enzo Leopold per Kopf für die Entscheidung (86.).

12.Spieltag, 15.10.2022 20:30 Uhr Hannover 96 2 Arm.Bielefeld 0 Tore: 1 :0 Teuchert (4.) 2 :0 Nielsen (86.)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Börner, Neumann - Schaub (83. Stolze), F. Kunze (71. Besuschkow), Leopold, Köhn - Foti (46. Beier) - Nielsen, Teuchert (73. Weydandt)

Arm.Bielefeld: Fraisl - Gebauer (85. Sidler), Hüsing, Andrade, Bello - Lepinjica (85. Klimowicz) - Rzatkowski (73. Lasme), Vasiliadis (46. Consbruch) - Okugawa - Hack, Serra

Zuschauer: 29200



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Muroya, Börner, Neumann - Schaub (83. Stolze), F. Kunze (71. Besuschkow), Leopold, Köhn - Foti (46. Beier) - Nielsen, Teuchert (73. Weydandt)Fraisl - Gebauer (85. Sidler), Hüsing, Andrade, Bello - Lepinjica (85. Klimowicz) - Rzatkowski (73. Lasme), Vasiliadis (46. Consbruch) - Okugawa - Hack, Serra29200

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.10.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96