Hannover 96 feiert in Fürth souveränen 3:1-Sieg Stand: 03.09.2023 15:23 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist auch im dritten Auswärtsspiel der Saison ungeschlagen geblieben. Das 3:1 (2:0) am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth war bereits der zweite Sieg in Folge in der Fremde.

von Johannes Freytag

Mit dem Dreier und nunmehr acht Zählern aus fünf Partien haben sich die Niedersachsen an die vorderen Ränge der Tabelle herangepirscht und sind Siebter. Nicolo Tresoldi, Derrick Köhn und Marcel Halstenberg sorgten mit ihren Treffern für einen insgesamt souveränen Sieg der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, die defensiv kaum etwas zuließ und im Angriff die wenigen Chancen eiskalt nutzte.

Nach der Länderspielpause geht es für Hannover 96 mit einem Heimspiel weiter: Am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) gastiert der Tabellenletzte VfL Osnabrück, der am Sonntag 0:1 in Elversberg unterlag, in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

96 schockt Fürth mit Doppelschlag

Eine Viertelstunde tat sich nicht viel im Fürther Ronhof, dann beendeten die Gäste die ausgeglichene Anfangsphase, die mehr ein vorsichtiges Abtasten war, mit zwei blitzsauberen Toren: Eine scharfe Hereingabe von Jannik Dehm nahm der im Strafraum einlaufende Tresoldi direkt und traf zum 1:0 für 96 (16.). Sechs Minuten später legte der Torschütze am linken Strafraumeck auf Köhn ab, der Außenverteidiger wuchtete den Ball humorlos unter die Latte (22.).

Der Doppelschlag zeigte sichtlich Wirkung, Hannover hatte das Spielgeschehen nun im Griff, die Hausherren taten sich lange schwer, vor dem Gehäuse von Ron-Robert Zieler für Gefahr zu sorgen. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs war der 96-Keeper gefordert, als er einen Kopfball von Tim Lemperle aus kurzer Distanz mit einer Hand wegfausten konnte (44.).

Halstenberg kontert Fürths Anschlusstreffer

Die Fürther bestätigten die Leistungssteigerung auch nach der Pause und kamen vier Minuten nach dem Wiederanpfiff zum Anschlusstreffer. Julian Green zirkelte den Ball gekonnt in den rechten oberen Torwinkel (49.). Postwendend hätte Cedric Teuchert kontern können, scheiterte jedoch an Fürths Keeper Jonas Urbig (51.). Dennoch fiel nur kurz darauf der dritte Hannoveraner Treffer: Halstenberg nickte nach Kopfball-Weiterleitung von Fabian Kunze ein (56.).

Fürth gab sich zwar nicht auf, aber viel wollte den Franken nicht gelingen: Lukas Petkov traf nur das Außennetz (65.), ein Distanzschuss von Dickson Abiama rauschte ebenso am Tor vorbei (76.) wie ein Kopfball von Robert Wagner (80.). Hannover blieb cool und brachte so den Sieg verdient nach Hause.

