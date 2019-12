Stand: 19.12.2019 12:53 Uhr

"Heiß und geil" - 96-Coach Kocak treibt Spieler an

Die Suche nach der Toppartie des 18. Spieltages in der zweiten Fußball-Bundesliga war bei der Präsentation des Spielplans eigentlich ein Leichtes, nominell zumindest. Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart (Sonnabend, 13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger - das konnte doch nur der Kracher kurz vor dem Weihnachtsfest sein, oder?

Nun ja, die Schwaben haben mit 30 Punkten und Tabellenplatz drei nach der Halbserie ihren Teil zum Gelingen eines Gipfeltreffens beigetragen. Nur eben die "Roten", die den Knaller zum Saisonauftakt in Stuttgart mit 1:2 verloren, nicht so ganz. Hannover ist im Verlauf der vergangenen 17 Spieltage auf dem Weg nach oben irgendwie "verlorengegangen". Und so hängt 96 in der Tabelle auf Rang 14 tief unten drin - und das, obwohl in den vergangenen drei Spielen zwei Siege gelangen: beim FC St. Pauli (1:0) und dann zu Hause gegen Erzgebirge Aue (3:2).

Kocak will Siegertypen entwickeln

96-Trainer Kenan Kocak reicht das noch lange nicht, zumal am vergangenen Wochenende durch ein 1:2 beim VfL Bochum umgehend wieder ein Dämpfer folgte.

Der 38-Jährige hob in der Pressekonferenz am Donnerstag auf das große Ganze ab, die Einstellung der Mannschaft, den Charakter der Profis. "Wir werden mit Spielern in die Zukunft gehen, die heiß sind, die geil sind, jedes Spiel für Hannover gewinnen zu wollen. Und die sich nicht nach zwei Partien ausruhen und meinen: 'Okay, das geht jetzt wieder von allein.' Diese Spielertypen brauche ich nicht. Ich brauche Spieler und Leute um mich herum, die jede Woche das Maximale herausholen wollen", sagte Kocak. "Es geht darum, dass wir junge Spieler entwickeln, dass wir Siegertypen aus ihnen machen", fügte er hinzu.

96 wohl ohne angestammten Rechtsverteidiger

Der 96-Coach wurde gar etwas philosophisch: "Im Leben kommt es immer darauf an, dass man da ist, wenn's drauf ankommt. Wir müssen wissen, dass wir jede Sekunde investieren müssen, um erfolgreich zu sein." Das gelte besonders für das Spiel gegen Stuttgart, in welchem er womöglich auf seine beiden Rechtsverteidiger verzichten muss. Sebastian Jung fällt mit einer Sehnenverletzung am Gesäßmuskel aus, Julian Korb plagt eine Erkältung und wird laut Kocak wohl ausfallen. "Ich bin kein Freund vom Jammern. Stuttgart hat eine sehr gute Mannschaft, aber wir haben ein Heimspiel, die Zuschauer im Rücken. Und wenn Spieler ausfallen, müssen wir nach Lösungen suchen", sagte Kocak.

