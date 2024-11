Hannover 96 empfängt Darmstadt: Das besondere Jubiläum von Stefan Leitl Stand: 21.11.2024 15:02 Uhr Hannover 96 will am Sonnabend mit einem Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 die Tabellenführung in der 2. Liga verteidigen. Es ist das Duell der beiden formstärksten Teams der vergangenen Wochen im Bundesliga-Unterhaus - aber nicht nur deshalb ein ganz besonderes Spiel für Trainer Stefan Leitl.

Der gebürtige Münchner wird gegen die "Lilien" seine 200. Zweitliga-Partie als Coach absolvieren. Eine bemerkenswerte Marke, feierte der 47-Jährige sein Debüt als Profi-Trainer doch vor gerade einmal sieben Jahren. Seinerzeit betreute er den FC Ingolstadt in der Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth und feierte mit den "Schanzern" einen 1:0-Erfolg bei den Franken, bei denen er dann 2019 anheuerte.

"Da ist eine große Dankbarkeit an alle meine ehemaligen Spieler und auch an meine Jungs hier in Hannover." 96-Coach Stefan Leitl über sein 200. Zweitliga-Spiel als Trainer

Zwei Jahre später führte Leitl das "Kleeblatt" sogar in die Bundesliga, stieg jedoch mit den Fürthern sofort wieder ab. Es folgten der Wechsel zu 96 und bis jetzt 84 Partien als Coach der Niedersachsen, sodass Leitl nun vor seinem Jubiläumsspiel steht.

"Das ist schon etwas Besonderes, ich freue mich auch drauf. Es bedeutet etwas für mich, dass ich das auch in dieser Kürze geschafft habe. Das heißt ja auch, dass ich kaum aussetzen musste", sagte der 47-Jährige.

Hannover spielt gegen das Team der Stunde

Ein "Feuerwehrmann" ist Leitl also nicht. Sehr wohl aber ein Entwickler. Sowohl in Ingolstadt als auch in Fürth formte er Mannschaften und gab ihnen eine Handschrift. Und auch im schwierigen 96-Umfeld zahlt sich seine knapp zweieinhalbjährige Aufbauarbeit nun aus. Die "Roten" gehen als Tabellenführer in das Duell am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit den Darmstädtern.

Gegen den Bundesliga-Absteiger soll im siebten Heimspiel der siebte Sieg gelingen. Doch der Respekt vor den Hessen, die elf Punkte aus den vergangenen fünf Partien holten, ist riesengroß. "Sie machen momentan einen extrem stabilen Eindruck, ihnen gelingt sehr, sehr viel - speziell in der Offensive. Das wird eine große Herausforderung für uns", erklärte Leitl, der als Spieler von 2004 bis 2007 für die "Lilien" auflief.

96 peilt siebten Sieg im siebten Heimspiel an

Personell kann Leitl aus dem Vollen schöpfen. Auch die zuletzt angeschlagenen Jannik Dehm und Havard Nielsen stehen wieder zur Verfügung. Der Trainer hat also die Qual der Wahl und wird einige Akteure aus dem Spieltagskader streichen müssen. Die Breite im Aufgebot ist fraglos einer der Gründe für den Höhenflug. Primär stehen die Niedersachsen aber ganz oben im Klassement, weil sie zu Hause bis dato eine Macht sind.

"Ich hoffe, die Heimserie hält lange an. Die Energie, die hier im Stadion entstehen kann, ist großartig", sagte Leitl. Sollte sein Team nun auch noch beginnen, in der Fremde regelmäßig dreifach zu punkten, würde 96 wohl schon für die Bundesliga planen können. Will Leitl aber gar nicht - sagte er zumindest am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Der Münchner im hohen Norden zieht stattdessen den Nervenkitzel vor: "Es wäre ja langweilig, wenn wir nun auch noch auswärts alles gewinnen würden. Wir wollen die Liga ja spannend halten."

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Leopold, F. Kunze, Momuluh, Lee - Tresoldi, Ngankam

Darmstadt 98: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Guille Bueno - Klefisch, A. Müller, P. Förster, Corredor - Lidberg, Lakenmacher

