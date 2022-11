Hannover 96: Winter-Neuzugänge eher unwahrscheinlich Stand: 26.11.2022 13:45 Uhr Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga die Erwartungen erfüllt und Kontakt zu den Aufstiegsrängen. In die Rückrunde gehen die "Roten" wohl mit einem unveränderten Kader, wie Sportdirektor Marcus Mann andeutete.

Hannover 96 hat eine gute Hinrunde gespielt und belegt mit 28 Zählern Platz fünf. Mit dem neuen Trainer Stefan Leitl und einer weitgehend neuen Mannschaft liegen die Niedersachsen im Soll. Dies sagte Mann am Sonnabend in einem Interview auf der Club-Website.

"Wir sind mit der Entwicklung unseres Teams über die letzten Monate hinweg in vielen Bereichen einverstanden." Gleichwohl sieht er noch Verbesserungsmöglichkeiten: "Ich bin der Meinung, dass wir spielerisch noch ein bisschen zulegen können, aber weiß auch: Das sind Dinge, die eben ein bisschen Zeit brauchen."

Mann: Bringt nichts, den Kader künstlich aufzublähen

Am kommenden Montag beginnt für die 96-Profis nach einer zweiwöchigen Pause wieder das Training. Ab Januar könnten dann auch neue Spieler verpflichtet werden. Mann betonte jedoch, dass Hannover auf dem Transfermarkt wohl eher nicht aktiv werden wird.

"Wir haben jetzt einen Kader von 28 Mann, in dem zum Ende der Hinrunde alle Spieler fit geworden sind. Von daher bringt es nichts, den Kader künstlich aufzublähen", so der Sportdirektor. Gleichwohl wollte er nichts ausschließen: "Es muss Sinn ergeben, wenn man eine Verpflichtung in Erwägung zieht. Wir sind mit unserem Kader und unseren Spielern zufrieden. Natürlich beobachten wir den Transfermarkt, lassen uns aber zu nichts drängen."

