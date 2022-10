Hannover 96: Pokalduell mit dem BVB als "Bonus-Spiel" Stand: 17.10.2022 11:50 Uhr Am Mittwoch empfängt Hannover 96 in der zweiten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Borussia Dortmund. Der Blick des Fußball-Zweitligisten richtet sich aber schon weiter nach vorn. In Richtung Nürnberg, wo die Niedersachsen am Sonnabend um Punkte spielen.

96-Coach Stefan Leitl kündigte an, das Pokalduell am Mittwochabend (18 Uhr, im NDR Livecenter) der Ligapartie drei Tage später unterzuordnen: "Das deutlich wichtigere Spiel ist für uns das am Samstag in Nürnberg." Auch 96-Profi Louis Schaub mahnte nach dem jüngsten 2:0-Sieg gegen Bielefeld: "So schlecht stehen wir nicht da, aber wir müssen schauen, dass wir jetzt auch weiter Gas geben. Wir müssen weiter Punkte holen" - die Pokal-Partie sei so gesehen lediglich "ein Bonus-Spiel".

Pokal-Pleite im April als warnendes Beispiel

Ein solches "Bonus"-Spiel war in der vergangenen Saison auch das Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig. Die Niedersachsen verloren im März sang- und klanglos gegen den späteren Cupsieger mit 0:4 - und hatten danach in der Liga Probleme: Es folgten vier sieglose Partien in Serie und der Absturz bis auf Rang 15. Erst am drittletzten Spieltag war der Klassenerhalt gesichert.

96-Sportchef Mann: "Kein Risiko eingehen"

Deshalb ist für Hannovers Sportchef Marcus Mann klar, dass 96 nach dem intensiven Bielefeld-Spiel gegen Dortmund "kein unnötiges Risiko" eingehen dürfe: "Wir werden es bestmöglich angehen. Aber man muss überlegen, ob man drei Spiele in einer Woche durchhalten kann."

Das sieht auch Leitl so - vor allem mit Blick auf die Laufleistung seiner Mannschaft gegen die Arminia: "Wir haben 123 Kilometer abgespult", sagt der 45-Jährige und sprach von einem "harten Stück Arbeit".

Teuchert fällt gegen den BVB aus

Entsprechend will der Trainer rotieren: "Wir werden schon berücksichtigen, wer hat was mitgenommen aus dem Spiel gegen Bielefeld." So wie Cedric Teuchert: Der Stürmer zog sich eine Muskelverletzung zu und fällt gegen den BVB - möglicherweise auch in Nürnberg - aus.

Nicolo Tresoldi kehrt deshalb aller Voraussicht nach in den Kader zurück. Der 18-Jährige sammelte am Wochenende bei den Junioren Spielpraxis. Ein wenig Mut dürfte den Hannoveranern auch die Historie machen: Fünf Mal gab es bereits ein Pokalduell mit Dortmund, viermal setzte sich 96 durch. "Die Jungs sollen es genießen und viel Spaß haben. In einem Spiel ist alles möglich", sagte Leitl.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Börner, Köhn - Kunze - Leopold, Besuschkow - Kerk - Nielsen, Tresoldi

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Brandt, Reus, Malen - Moukoko

