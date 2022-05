Hannover 96: Leitl-Verpflichtung laut Kind fast perfekt Stand: 03.05.2022 10:24 Uhr Die Verpflichtung von Stefan Leitl bei Hannover 96 steht offenbar kurz bevor. Nach Angaben von Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hat der Wunschtrainer zugesagt. Auch die Wechselmodalitäten mit Greuther Fürth seien geklärt.

"Das hängt von einigen Terminen ab. Aber grundsätzlich kann es sehr schnell gehen", sagte Kind der "Neuen Presse". Der 44 Jahre alte Trainer der SpVgg Greuther Fürth kann den Bundesliga-Absteiger wegen einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2023 gültigen Vertrag in diesem Sommer vorzeitig verlassen. "Leitl hält 96 für eine gute Bundesliga-Adresse, er hat da klare Vorstellungen", so Kind.

Der Fürther Trainer hatte zuvor den Kontakt zu Hannover 96 bestätigt, aber erklärt, dass er auch mit anderen Vereinen im Austausch sei. Bei den Niedersachsen soll Leitl auf Christoph Dabrowski folgen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht für die geretteten Hannoveraner das vorletzte Saisonspiel beim Hamburger SV an, der noch um die Bundesligaaufstieg kämpft.

Bundesliga-Rückkehr ist das Ziel

Dorthin zurück will auch 96 - mit einem neuen Coach und auch einem umgebauten Kader. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Hannover vor einer Verpflichtung von Max Besuschkow (Jahn Regensburg), Fabian Kunze (Arminia Bielefeld), Phil Neumann (Holstein Kiel) und dem in Wunstorf bei Hannover geborenen Nicolas Kühn, der aktuell von Bayern München an den FC Erzgebirge Aue ausgliehen ist und in der Jugend bereits für 96, RB Leipzig und Ajax Amsterdam spielte.

96-Kapitän Franke geht nach Karlsruhe

Verlassen wird die "Roten" nach der Saison auf jeden Fall Marcel Franke. Der 96-Kapitän wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und wechselt zum Karlsruher SC. Dort erhält der Verteidiger einen Kontrakt über drei Jahre, wie der KSC am Dienstag mitteilte. "Schweren Herzens werde ich den Verein und diese tolle Stadt nach drei Jahren verlassen", sagte Franke, der 2019 von Norwich City nach Hannover kam.

