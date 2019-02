Stand: 04.02.2019 09:44 Uhr

HSV vor Nürnberg: "Viertelfinale wäre ein Highlight"

HSV-Trainer Hannes Wolf hat die 0:2-Niederlage in der Zweiten Liga bei Arminia Bielefeld schnell abgehakt: "Das ist passiert, das will keiner, aber solche Tage gibt es. Sie sollten sich nur nicht häufen. Einer reicht", erklärte der 37-Jährige am Sonntag und richtete den Blick bereits wieder voraus auf das nächste Pflichtspiel. Am Dienstag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) bittet der Hamburger SV den klassenhöheren 1. FC Nürnberg im Volksparkstadion zum Achtelfinalduell im DFB-Pokal. "Wir wollen einfach in diesem Wettbewerb bleiben. Achtelfinale ist schon gut, aber das Viertelfinale wäre ein Highlight für uns alle. Für den Verein und für die Fans sicherlich auch", erklärte Wolf und fügte hinzu: "DFB-Pokal ist einfach Kult."

Wolf: "Kein Grund, die weiße Fahne zu hissen"

Auch mit dem Verletzungspech will beim HSV niemand lange hadern. "Die Jungs, die auf dem Platz stehen, haben immer die Qualität, die Spiele zu gewinnen", sagte Sportchef Ralf Becker. "Da müssen wir nicht lange weinen", ergänzte Coach Wolf, der in Bielefeld ohne die Offensivkräfte Pierre-Michel Lasogga (Wade), Aaron Hunt (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Hee-chan Hwang (Einriss im Hüftbeuger) und ab Durchgang zwei auch ohne Defensiv-Allrounder Gideon Jung (Adduktorenzerrung) zurechtkommen musste. Immerhin: Gotoku Sakai, der bei den Ostwestfalen die Rote Karte gesehen hatte, ist im Pokal spielberechtigt. Wolf: "Wir haben jetzt eine etwas andere Situation. Aber es gibt keinen Grund, dass wir hier die weiße Fahne hissen."

Jung fällt sicher aus - Arp statt Lasogga?

Auf Jung werden die Hanseaten allerdings auch am Dienstag verzichten: "Ich glaube nicht, dass er spielen wird. Da er zuvor eine lange Verletzungspause hatte, gab es ohnehin die Überlegung, ihn in der englischen Woche nicht durchspielen zu lassen", erklärte der HSV-Coach. Als Ersatz steht David Bates parat. Ein Comeback von Torjäger Lasogga ist fraglich: "Bei ihm wird es wegen seiner Wade auf jeden Fall eng. Es ist nicht dramatisch, aber er hat eine leichte Verhärtung", berichtete Wolf, der als Ersatz im Sturm Fiete Arp nach überstandenen Rückenproblemen aufbieten kann: "Fiete hat gut trainiert, er ist ein Startelf-Kandidat."

Auch bei Berkay Özcan, der sich in Bielefeld eine Prellung zuzog, hat Wolf Hoffnung: "Es sah zum Glück schlimmer aus, als es war. Wir müssen bei ihm aber abwarten", sagte Wolf über den 21 Jahre alten türkischen Nationalspieler, der im Mittelfeld statt des zuletzt enttäuschenden Tatsuya Ito von Beginn an auflaufen könnte.

