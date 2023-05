HSV in Regensburg: Duell zweier angeschlagener Boxer Stand: 12.05.2023 15:28 Uhr Für den HSV zählen im Aufstiegskampf der Zweiten Bundesliga nur noch Siege. Am Sonntag wartet auf die Hamburger mit dem akut abstiegsgefährdeten SSV Jahn Regensburg ein Kontrahent, gegen den es wohl mehr auf Robustheit denn fußballerische Finesse ankommen wird. Dementsprechend sah die Vorbereitung der Norddeutschen aus.

Am vergangenen Mittwoch bat Tim Walter seine Spieler auf den Kiez. Wer vom kickenden Personal des HSV nun aber gedacht hatte, sich auf Kosten des Trainers auf der Reeperbahn ein wenig amüsieren zu dürfen, der irrte gewaltig. Denn statt in eines der unzähligen Vergnügungsetablissements auf der angeblich sündigsten Meile der Welt ging es für Kapitän Sebastian Schonlau und Co. in den Bunker an der Feldstraße.

In dem Betonriesen neben dem Millerntorstadion des Stadtrivalen FC St. Pauli befindet sich das "UFC Gym". Dessen Slogan "Wir wecken den Kampfgeist in dir" lässt schon erahnen, dass es in den Räumlichkeiten recht handfest zur Sache geht.

HSV erwartet gegen den Jahn Kampfspiel

90 Minuten lang lernten die HSV-Profis dort Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten kennen. Unter anderem stand für sie Kickboxen auf dem Programm. Wer aus dem Kader des Tabellendritten schon lange Lust verspürt hatte, den einen oder anderen Teamkameraden mal auf die Matte zu schicken oder ihm einen Tritt in den Allerwertesten zu verpassen, hatte nun also Gelegenheit dazu. Und das mit ausdrücklicher Erlaubnis von Walter, der die außergewöhnliche Einheit wohl mit Bedacht vor dem Auswärtsduell mit Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ansetzte. Denn gegen die zwar nicht auf der Matte liegenden, aber mit dem Rücken zu Wand stehenden bayerischen Pfälzer dürfte Kampf Trumpf sein.

Enochs soll der Retter von Regensburg werden

"Es geht ja gerade in den letzten Spielen darum, noch einmal alles aus sich herauszuholen. Das wird Regensburg auch tun. Sie werden alles investieren", sagte Walter über den Jahn, der sich am vergangenen Dienstag von seinem langjährigen Coach Mersad Selimbegovic getrennt hatte.

Nun soll Joe Enochs den Tabellen-17. vor dem Abstieg retten. Für Walter bedeutete der Trainerwechsel beim kommenden Gegner ein noch intensiveres Videostudium als sonst. Der 47-Jährige schaute sich diverse Partien des Drittligisten FSV Zwickau an, für den Enochs von 2018 bis Anfang Februar dieses Jahres tätig war, um mehr über den vom US-Amerikaner bevorzugten Spielstil zu erfahren.

Walter erwartet, dass Regensburg "sehr kompakt" verteidigen und mit "vielen langen Bällen" agieren wird. "Das war aber auch unter dem vorigen Trainer so", erklärte der HSV-Coach.

Direkter Aufstieg unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich

Nach nur drei Erfolgen aus den vergangenen zehn Partien dürfen sich die Hamburger keine weiteren Ausrutscher erlauben, sonst droht dem Walter-Team sogar noch der Verlust von Relegationsrang drei. Der direkte Aufstieg ist wohl nur noch möglich, wenn Tabellenführer Darmstadt 98 (sieben Punkte Vorsprung) und der 1. FC Heidenheim, der vier Zähler mehr als die Hanseaten auf dem Konto hat, im Saisonfinale das große Zittern bekommen sollten. Unwahrscheinlich, aber eben auch nicht ausgeschlossen.

Eine Restchance gibt es auch deswegen für die Norddeutschen noch, weil sie nach der Regensburg-Partie in der SpVgg Greuther Fürth und dem SV Sandhausen auf zwei weitere Gegner treffen, die sie in Normalform schlagen müssen.

Walter: "Wir sind alle nicht perfekt und fehlerfrei"

Die Krux an der Geschichte ist allerdings, dass der HSV nach dem Jahreswechsel nicht häufig genug in Normalform war. Kein Grund für Walter, den Stab über seine Spieler zu brechen. "Wir sind alle nicht fehlerfrei und perfekt", erklärte der Trainer, um dann noch einmal die seiner Meinung nach ganz besondere DNA seines Arbeitgebers hervorzuheben. "Eines können wir sehr gut und besser als andere: Wir können bei uns sein, weil wir sind der HSV."

Bleibt abzuwarten, ob sein Team den (immer gleichen) Worten des Coaches nun Taten folgen lässt. Sonst war die ganze Schinderei in der Kampfsportschule vergeblich. "Aber wir haben noch ganz viele andere Ideen", verriet Walter. Kritiker könnten nun meinen, dass es Walters beste Idee wäre, seinen ziemlich unterhaltsamen aber eben auch risikoreichen Spielstil etwas zu modifizieren...

Mögliche Aufstellungen:

SSV Jahn Regensburg: Urbig - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Günther - Gimber, Caliskaner, Thalhammer - Singh, Owusu, Yildirim

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Dompé, Glatzel

