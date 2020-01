Stand: 11.01.2020 11:40 Uhr

HSV holt Schaub vom 1. FC Köln

Fußball-Zweitligist HSV hat seinen ersten Transfer in der Winterpause getätigt. Die Hamburger leihen Mittelfeldspieler Louis Schaub vom Bundesligisten 1. FC Köln bis zum Saisonende aus. Der 25-Jährige ist offensiv flexibel einsetzbar und kann beim HSV auch die Rolle von Aaron Hunt übernehmen. Der Kapitän und Spielmacher ist extrem verletzungsanfällig und steht Trainer Dieter Hecking regelmäßig nicht zur Verfügung. "Louis Schaub ist ein Spieler mit sehr viel Offensivqualität. Wir konnten zunächst gar nicht glauben, dass so ein Akteur auf den Markt gekommen ist", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. Bis zum Sommer übernehmen die Hamburger dem Vernehmen die Hälfte des Gehalts des österreichischen Nationalspielers, angeblich 500.000 Euro.

Ex-HSV-Coach Gisdol sortierte Schaub aus

Beim 1. FC Köln hatte Schaub, der in der Aufstiegssaison noch Leistungsträger war, seinen Stammplatz verloren. In dieser Spielzeit stand er nur sieben Mal in der Startelf, zweimal wurde er eingewechselt. Trainer Markus Gisdol strich ihn zudem aus dem Kader für das Trainingslager der Geißbockelf. Schaub soll auch Angebote vom VfB Stuttgart und von Rapid Wien gehabt haben, entschied sich aber für den Hamburger SV.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.01.2020 | 19:30 Uhr