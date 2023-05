HSV heute gegen Fürth: Keine Vorlage aus Heidenheim Stand: 20.05.2023 14:57 Uhr Heute Abend empfängt Fußball-Zweitligist HSV die SpVgg Greuther Fürth. In diesem Heimspiel kann sich schon entscheiden, ob die Hanseaten noch direkt in die Bundesliga aufsteigen können oder aber in die Relegation müssen.

Die Ausgangslage für die Hamburger hat sich vor dem Anpfiff der Partie (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Volksparkstadion an diesem Wochenende verschlechtert. Heidenheim siegte am Nachmittag 1:0 gegen Sandhausen und besiegelte dessen Abstieg. Darmstadt hatte bereits am Freitag den Bundesliga-Aufstieg klargemacht und ist für den HSV nicht mehr zu erreichen. Heidenheim könnte der HSV mit zwei Siegen jedoch noch überholen und direkt aufsteigen.

Durch den Heidenheimer Sieg steht der HSV gegen Fürth unter Siegzwang, sonst ist der direkte Aufstieg nahezu passé: Die Tordifferenz des HSV ist nämlich deutlich schlechter und gäbe bei Punktgleichheit wohl den Ausschlag für die Süddeutschen. Eine Niederlage der Hamburger hätte den direkten Aufstieg von Heidenheim zur Folge.

Fragt sich, wie sich die SpVgg Greuther Fürth präsentieren wird. Nach dem 2:2 von Bielefeld am Nachmittag gegen Paderborn steht schon vor dem Gastspiel der Franken beim Aufstiegsanwärter der Klassenverbleib rechnerisch fest.

Volksparkstadion zum siebten Mal ausverkauft

Die Hamburger Arena ist zum siebten Mal in dieser Saison ausverkauft - für Coach Tim Walter ganz klar das Ergebnis seiner Spielweise: "Wir definieren uns dadurch, dass wir viele Tore erzielen und dass wir immer alles investieren. Wir wollen unsere Zuschauer mitnehmen und das ist uns auch ganz gut gelungen. Nicht umsonst kommen immer 57.000 ins Stadion", sagte der HSV-Trainer, der auch gegen die Franken ("eine sehr aggressive Mannschaft") auf eine Fußballparty hofft.

Ein bisschen hatte Walter auf die Konkurrenz geschielt: "Es wäre schön, wenn sie stolpern. Das Einzige, was wir tun können ist da zu sein, wenn sie einen Fehltritt haben." Immerhin: Der Relegationsrang ist angesichts von drei Zählern Vorsprung auf den Vierten St. Pauli bei deutlich besserer Tordifferenz so gut wie sicher.

