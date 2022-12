HSV-Vorstand komplett: Verlängerung für Boldt, Huwer befördert Stand: 22.12.2022 12:55 Uhr Nach monatelangem Tauziehen hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV zwei Tage vor Weihnachten den Vertrag mit Sportvorstand Jonas Boldt verlängert und Eric Huwer vom Finanzdirektor zum Vorstandsmitglied befördert. Die Verträge laufen bis 2025.

Der Vorstand ist damit komplett, beide bilden ab sofort eine Doppelspitze. "Wir haben hier etwas entwickelt, mit dem sich unsere Fans und Zuschauer identifizieren können", sagte Boldt nach seiner Vertragsunterzeichnung. Der 40-Jährige ist für die Bereiche Sport und Kommunikation, Huwer für Finanzen und Organisation zuständig.

"Wir waren bereits seit einiger Zeit im Austausch und haben diese wichtigen Entscheidungen aus inhaltlicher Überzeugung getroffen", sagte Aufsichtsratschef Marcell Jansen: "Wir sehen uns gut aufgestellt mit einem dynamischen Vorstandsduo, das anpackt und keine Eingewöhnungs- und Einarbeitungszeit benötigt."

Verlängerung mit Trainer Walter wohl im Januar

Trainer Tim Walter, dessen Kontrakt im Sommer nächsten Jahres endet, soll sein Arbeitspapier beim HSV wohl im Januar verlängern. Boldt ist sich mit dem Coach seit langer Zeit über eine weitere Zusammenarbeit beim aktuellen Tabellenzweiten einig. Der HSV nimmt seine Vorbereitungen auf die Rückserie am 2. Januar auf.

Huwer tritt in die erste Reihe

Nach dem Aus von Frank Wettstein als Finanzvorstand hatte Boldt erst mit Frank Wüstefeld zusammengearbeitet, dessen Integrität aber vereinsintern in Zweifel gezogen wurde. Nach dem Rücktritt von Wüstefeld vor zehn Wochen war der 40-Jährige, seit 2019 in Diensten der Hamburger, einziges Vorstandsmitglied des Vereins. Als sogenannter Chief Operating Officer (COO) trat Huwer, der seit acht Jahren im Finanzbereich des HSV arbeitet und als Experte auf seinem Gebiet gilt, in der Zwischenzeit allerdings schon mehr und mehr in den Vordergrund.

"Die Führung der HSV Fußball AG ist eine verantwortungsvolle und zugleich großartige Aufgabe, die ich mit dem nötigen Respekt, aber vor allem mit besonderer Vorfreude und positiver Energie angehe. Ich verspüre große Lust, noch stärker in die Verantwortung zu gehen", sagte Huwer. Zuletzt seien bereits "gemeinsam prominente Herausforderungen auf nachhaltige Weise" gestemmt worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga