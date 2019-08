Stand: 08.08.2019 15:27 Uhr

HSV: Volle Unterstützung für Jatta

Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Donnerstag seinem Spieler Bakery Jatta ausdrücklich Unterstützung zugesagt und "schnellstmöglich" eine Positionierung von der Deutschen Fußball Liga (DFL) sowie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gefordert. Die "Sport Bild" hatte am Mittwoch berichtet, dass der Gambier Jatta möglicherweise unter falscher Identität beim HSV spiele und nicht 21, sondern bereits 23 Jahre alt sei.

Boldt: Jatta hat Korrektheit seiner Passangaben bestätigt

"Wir stehen voll hinter Bakery und werden ihn auch weiterhin voll umfänglich im Trainings- und Spielbetrieb einplanen, zumal er ein wertvoller Spieler und voll integrierter, geschätzter Teamkollege ist", betonte Sportvorstand Jonas Boldt. Somit dürfte Jatta auch beim anstehenden Pokalspiel in Chemnitz am Sonntag (18.30 Uhr) zum Team gehören. Am Mittwochnachmittag trainierte der Außenstürmer regulär mit der Mannschaft.

HSV: Diskussion um Identität von Bakery Jatta NDR//Aktuell - 08.08.2019 14:00 Uhr Bakery Jatta ist als Profifußballer beim HSV erfolgreich, doch nun kommen Zweifel am seinem Alter auf. Jatta war 2015 als Flüchtling aus Gambia gekommen und hatte angegeben, 17 zu sein.







Boldt unterstrich außerdem: "Ich persönlich finde es unglaublich und erschütternd, dass sich unser Spieler wegen dieser öffentlichen Diskussion teilweise einem gesellschaftlichen Spießrutenlauf ausgesetzt sieht. Baka hat uns gegenüber die Korrektheit seiner Passangaben noch einmal bestätigt."

Kein Verständnis für Nürnberger Protest

Beim 4:0-Sieg in Nürnberg am vergangenen Montag stand Jatta in der Startelf. Die Franken hatten am Mittwochabend Protest gegen die Wertung eingelegt. "Wir sind sehr verwundert, dass der 1. FC Nürnberg Einspruch gegen die Wertung unseres 4:0-Sieges eingelegt hat und werden dazu selbstverständlich wie gefordert Stellung gegenüber dem DFB und der DFL beziehen", sagte Boldt, der gleichzeitig forderte: "Wir erwarten im Gegenzug von Liga und Verband eine eindeutige und schnellstmögliche Positionierung, was die Spielberechtigung von Bakery Jatta betrifft, damit ein rechtssicherer Ablauf des Pokal- und Punktspielwettbewerbs gewahrt bleibt. Schließlich hat unser Spieler seit drei Jahren einen gültigen Pass und eine Spielerlaubnis. Für uns ist es nicht akzeptabel, dass diese Spielberechtigung aufgrund von Vermutungen angefochten wird."

Die zuständigen Behörden in Hamburg sowie der DFB und die DFL hatten am Mittwoch angekündigt, dass sie sich mit der Frage nach der Identität Jattas beschäftigen würden.

