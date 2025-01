HSV-Stürmer Selke zieht sich gegen Hertha BSC Jochbeinbruch zu Stand: 26.01.2025 16:03 Uhr Dem Hamburger SV droht im Aufstiegskampf der 2. Liga ein weiterer Ausfall eines Leistungsträgers. Stürmer Davie Selke zog sich am Samstagabend in der Partie bei Hertha BSC ein Jochbeinbruch zu.

Die bittere Diagnose erhielt der 30-Jährige in der Berliner Charité. Dorthin war der Angreifer nach dem 3:2-Erfolg seines Teams im Olympiastadion gebracht worden. Nach der eingehenden Untersuchung in der Universitätsklinik kehrte Selke gemeinsam mit der medizinischen Abteilung des HSV nach Hamburg zurück.

Wie lange der Torjäger ausfällt, wird sich erst in den kommenden Tagen entscheiden. Dann sollen im Hamburger Universitätsklinikum die nächsten medizinischen Schritte im Hinblick auf die Behandlung der Verletzung evaluiert werden, wie der HSV am Sonntag mitteilte.

Erst ein Tor, dann folgenschwerer Zusammenstoß

Selke war in der zweiten Hälfte nach einem Zusammenprall mit Herthas Abwehrspieler Toni Leistner ausgewechselt worden. Zuvor hatte der ehemalige Hertha-Stürmer per Kopfball in der 27. Minute für die Hamburger 1:0-Führung im Olympiastadion gesorgt. Es war der elfte Saisontreffer für den früheren Junioren-Nationalspieler, der im vergangenen Sommer vom 1. FC Köln zu den Hanseaten gewechselt war.

Ein langfristiger Ausfall von Selke würde die Norddeutschen auch deswegen besonders schmerzen, weil ihnen in Robert Glatzel ihr zweiter etatmäßiger Mittelstürmer bereits seit Monaten wegen einer Hüftverletztung fehlt. Auch Bakery Jatta wird voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen.

