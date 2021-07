HSV: Onana und Glatzel zurück aus der Corona-Quarantäne Stand: 11.07.2021 13:46 Uhr Amadou Onana und Robert Glatzel vom Hamburger SV haben ihre Corona-Quarantäne beendet. Die Fußball-Profis bereiten sich nun mit ihren Teamkollegen auf den Saisonstart in der Zweiten Liga vor.

Mittelfeldakteur Onana absolvierte am Sonntag eine Trainingseinheit mit Reha-Trainer Sebastian Capel. Zugang Glatzel war bereits am Sonnabend zurückgekehrt - und erleichtert.

"Ich bin glücklich, dass ich endlich mit der Mannschaft arbeiten kann. (In der Quarantäne) habe ich versucht, so viel wie möglich zu trainieren. Es ist natürlich mein Ziel, dass ich gegen Schalke bereit bin", sagte der für knapp eine Million Euro Ablöse vom englischen Zweitligisten Cardiff City geholte Angreifer mit Blick auf das erste Punktspiel am 23. Juli (20.30 Uhr) beim Absteiger aus Gelsenkirchen.

Weitere Informationen Zweite Liga: Zwei Nordduelle zum Auftakt, HSV auf Schalke Die Hamburger bestreiten das Auftaktspiel beim Absteiger. Werder trifft auf 96, St. Pauli empfängt Kiel und Hansa duelliert sich mit Karlsruhe. mehr

Dass er die Nachfolge von Top-Torjäger Simon Terodde (24 Treffer) antreten soll, sei "kein Thema in der Mannschaft, sondern eher ein Thema von außen", meinte der 27-Jährige. "Für mich persönlich geht es darum, viel zu spielen, der Mannschaft zu helfen und Tore zu erzielen. Daran wird jeder Stürmer gemessen. Ein Ziel in Form von einer Anzahl an Toren setze ich mir dabei aber nicht."

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sechs norddeutschen Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, Holstein Kiel, HSV, FC St. Pauli, Hannover 96, Hansa Rostock in der Saison 2021/2022. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.07.2021 | 19:30 Uhr