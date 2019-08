Stand: 10.08.2019 18:05 Uhr

HSV: Jatta im Kader für Pokalspiel in Chemnitz

Über den starken Auftritt des HSV beim 4:0-Sieg in Nürnberg redet seit Mittwoch fast niemand mehr. Zu sehr bestimmte der Wirbel um die möglicherweise falsche Identität von Bakery Jatta die Diskussionen. Viele Fragen sind noch offen und werden in den kommenden Wochen zu klären sein. Am Sonntag (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) steht jedoch wieder der Sport im Vordergrund, wenn die Hamburger beim Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer FC ihr Erstrunden-Match im DFB-Pokal bestreiten.

Hecking: "Der HSV muss in die zweite Runde"

Jatta gehört zum Team, das gab der HSV am Sonnabend bekannt. "Aus meiner Sicht gibt es gar keinen Grund, ihn hierzulassen", hatte Hamburgs Trainer Dieter Hecking bereits am Freitag betont. Ohnehin will sich der erfahrene Coach nicht von der Jatta-Debatte ablenken lassen. Er legt seinen Fokus ausschließlich auf die Partie am Sonntag: "Wichtig ist, der HSV muss in die zweite Runde des DFB-Pokals." Tritt das Team nur annähernd so konsequent und zielstrebig auf wie in Nürnberg, sollte es keine Zweifel am Sieg der Hamburger geben, die wohl mit einer annähernd identischen Elf wie beim "Club" auflaufen dürfte.

CFC-Kapitän Frahn entlassen

Chemnitz hat den Liga-Start verpatzt und in den vergangenen Tagen mit der Causa Daniel Frahn ebenfalls ein Thema abseits des sportlichen Geschehens, das heiß diskutiert wurde. Der CFC hatte den Stürmer und Kapitän wegen seiner angeblich zu großen Nähe zur rechtsextremistischen Szene entlassen. Sportdirektor Thomas Sobotzik wurde anschließend per WhatsApp-Nachrichten bedroht. Die Sicherheitsbehörden sind gewappnet, Chemnitz-Trainer David Bergner appellierte an den eigenen Anhang: "Wir hoffen, dass es ein Fußballfest wird. Wir dürfen das Spiel trotz der zahlreichen Nebengeräusche nicht einfach so wegschmeißen. Wir brauchen vor allem die Zuschauer, die auf unserer Seite sind und keine Unmutsbekundungen."

