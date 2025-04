HSV: Große Ticket-Nachfrage in Ulm, keine Chance für "Trickser" Stand: 15.04.2025 15:40 Uhr Nach der technischen Panne bei der ersten Ticketvergabe des SSV Ulm für das Spiel beim HSV am vorletzten Zweitliga-Spieltag hat der zweite Versuch am Dienstag ohne Probleme begonnen. Aus einer rechtzeitigen Mitgliedschaft beim SSV wurde für HSV-Fans nichts.

"Der Ticketverkauf lief problemlos an, sowohl online als auch vor Ort haben sich unsere Mitglieder und Dauerkartenbesitzer Tickets gekauft", teilte Ulms Geschäftsstellenleiter Max Rieck dem NDR am Dienstag gut eine Stunde nach Beginn des Vorverkaufs auf Anfrage mit: "Die Nachfrage war sehr groß."

Technische Panne: Hamburger kauften Tickets in Ulm

Das war schon in der vergangenen Woche so gewesen. Allerdings hatten sich nicht wie vorgesehen die Ulmer den Großteil der Tickets gesichert. Vielmehr waren zahlreiche HSV-Fans aufgrund einer technischen Panne an Gästekarten gekommen.

Weil die Eintrittskarten für den Heimbereich binnen einer Stunde vergriffen waren, hatten sich viele Anhänger über ein Ulmer Auswärtsticket den Stadionbesuch ermöglichen wollen - und damit die Chance, bei der möglichen Bundesliga-Rückkehr live in der Arena dabei zu sein.

Das klappte zunächst, weil der SSV online versehentlich keine Beschränkung eingebaut hatte, um den Vorverkauf auf die eigenen Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber zu begrenzen. Als der Fehler auffiel, wurde der Vorverkauf sofort gestoppt und komplett storniert.

Ausfahrt SSV-Mitgliedschaft? Die Zeit reicht nicht

Am Dienstag startete der Vorverkauf nun erneut - und die HSV-Fans müssen draußen bleiben. Manch ein pfiffiger Anhänger wollte sich damit aber nicht abfinden und als Ulmer Vereinsmitglied doch noch eine der begehrten Karten ergattern. "Es gibt einige Mitgliedsanträge aus dem Hamburger Raum", bestätigte Rieck. Es sollen Dutzende sein.

Doch daraus wird nichts. "Die Bearbeitungszeit für Neumitglieder beträgt mindestens drei bis vier Wochen. Karten wurden deshalb über diesen Weg nicht erworben", erklärte der Chef der Geschäftsstelle. Die Mitgliedschaft beim SSV Ulm kostet 80 Euro pro Jahr.

