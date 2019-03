Stand: 10.03.2019 11:18 Uhr

HSV-Fans marschieren zum Derby nach St. Pauli

Mehrere Tausend HSV-Fans haben am Sonntagvormittag mit ihrem "Derbymarsch" das Millerntorstadion des FC St. Pauli erreicht. Dort wird heute um 13.30 Uhr (im NDR Livecenter) das Hamburger Derby angepfiffen. Die Polizei, die wie angekündigt mit vielen Einsatzkräften vor Ort ist, begleitete den angemeldeten Fanzug durch die Stadt. Los ging es kurz nach 10 Uhr von der Moorweide am Bahnhof Dammtor. Die Polizei sperrte für den Marsch die betroffenen Straßen ab. Auf dem Weg wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet, viele vermummten sich. Zudem waren auf dem Kiez 500 bis 700 St.-Pauli-Fans unterwegs - ebenfalls viele vermummt. Die Polizei meldete jedoch keine Ausschreitungen.

Den Beamten geht es rund um das Derby vor allem darum, die beiden Fanlager vor der als "Risikospiel" eingestuften Partie strikt voneinander zu trennen. Mit diesem Vorgehen hatten die Beamten beim Hinspiel Erfolg. Im Vergleich zum ersten Duell im Volksparkstadion, als es ein 0:0 gegeben hat, muss die Polizei allerdings diesmal in einem wesentlich kleineren und damit unübersichtlichen Einsatzraum für Sicherheit sorgen, dem Kiez - eine besondere Herausforderung.

Keine Ausschreitungen in den Nächten

An den beiden Abenden vor dem Derby hatten die Einsatzkräfte bereits Präsenz gezeigt. Nach Polizeiangaben hatten sich am Freitagabend auf der Budapester Straße etwa 200 mit roten Tüchern vermummte Menschen versammelt, die der St.-Pauli-Fanszene zuzuordnen sein sollen. Gleichzeitig hatten sich im Stadtteil Eimsbüttel rund 300 Anhänger des HSV getroffen, die vereinzelt Pyrotechnik abbrannten. Beide Gruppen hatten offenbar die Absicht, sich aufeinander zuzubewegen. Das verhinderten die Polizisten genauso wie ein mögliches Zusammentreffen von jeweils rund 300 Club-Anhängern am Samstagabend. Die HSV-Fans hatten zum "Vorglühen" am Hans-Albers-Platz aufgerufen. Gegen 23 Uhr trafen sich dann St.-Pauli-Fans am Millerntorplatz. Einige der Anhänger sollen sich vermummt und Pyrotechnik abgebrannt haben. Insgesamt blieb es nach Polizeiangaben aber weitestgehend ruhig.

Großaufgebot der Polizei beim Derby

Beim Derby werden zwischen 700 und 1.000 gewaltbereite Fans erwartet. Die Polizei hält mit starker Präsenz dagegen, war schon in der Nacht vor dem Derby laut eigenen Angaben vor allem auf dem Kiez mit 2.000 Beamten unterwegs. Heute sollen eine Hunde- und Reiterstaffel, Wasserwerfer sowie verstärkende Kräfte aus anderen Bundesländern zum Einsatz kommen.

Die gastgebenen St. Paulianer haben ihr Stadion derbyfest gemacht, um auch dort für eine strikte Trennung sorgen zu können. Viele HSV-Fans werden gar nicht auf den Kiez kommen. Ab 12.30 Uhr öffnet der HSV das Volksparkstadion, in dem ein kostenloses Public Viewing für die Fans ohne Karte angeboten wird.

Der Leiter der HSV-Betreuung geht ohnehin davon aus, dass es (zumindest im Vorfeld) ruhig bleiben wird. "Die HSVer sind sehr darauf fokussiert, supporttechnisch einen guten Auftritt hinzulegen und die Mannschaft maximal zu unterstützen", sagte Cornelius Göbel. "Alle sind extrem heiß auf diesen Derbysieg. Es ist ein Spiel, in dem es um wahnsinnig viel geht. Da musst du einfach ab der ersten Minute hinter der Mannschaft stehen."

