Stand: 02.01.2019 10:01 Uhr

Die Winterfahrpläne der Nord-Bundesligisten

Bereits am 18. Januar beginnt die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bundesliga. Bis dahin bereiten sich die Nordclubs in Trainingslagern und mit Testspielen vor. NDR.de gibt einen Überblick.