Für kranken Holstein-Anhänger: Reese übergibt Spende von Hertha-Fans Stand: 24.09.2023 21:36 Uhr Das Zweitliga-Duell Holstein Kiel gegen Hertha BSC war vor allem dank der Schlussphase spektakulär. Doch nach dem Abpfiff trat der Fußball in den Hintergrund. Der Ex-Kieler Fabian Reese, Matchwinner für Hertha, übergab eine Spende der Berliner Fans für einen kranken Holstein-Fan.

Der letzte Akt bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte im Holstein-Stadion war für Fabian Reese eine Herzensangelegenheit. Eben hatte der Stürmer im Trikot von Hertha BSC noch mit dem Siegtor per Foulelfmeter und einem Assist maßgeblich zum 3:2 (2:0)-Sieg der Berliner bei seinem Ex-Verein beigetragen.

"Das war eine schöne Geste. Da wird Fußball extrem nebensächlich." Fabian Reese

Kurz nach Ende des Zweitliga-Spiels am Sonntag rückte für den gebürtigen Kieler alles Sportliche in den Hintergrund angesichts des Schicksals eines Holstein-Anhängers. Der 16-Jährige ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Mit einem Plastikeimer in der Hand ging Reese über den Platz vom Hertha- zum Holstein-Fanblock. In dem Eimer war Geld, das die Berliner Fanszene für den jungen Mann und dessen Familie gespendet hat. Auf dem blauen T-Shirt, das Reese trug, stand die aufmunternde Botschaft: "Kampfen, Ian!"

"In den Farben getrennt, in der Sache vereint"

"Da ist eine ordentliche Summe zusammengekommen", sagte Reese bei "Sky" und würdigte die Aktion der Hertha-Fans. "Und da sind sie auf mich zugekommen. 'Pass auf, willst du das nicht übergeben." Er könne nur "seinen Hut ziehen. Ich glaube, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, passt da ganz gut", meinte der 24-Jährige. "Das war eine schöne Geste. Da wird Fußball extrem nebensächlich."

Die Kieler Fanszene hatte einen Spendenaufruf gestartet und angekündigt, rundum das Spiel gegen die Berliner Spenden einzusammeln. Auch Hertha BSC hatte auf seinen Reise-Infos auf die Aktion hingewiesen.

