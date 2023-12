Fünfte Auswärtspleite: Werder Bremen beim VfB Stuttgart chancenlos Stand: 02.12.2023 20:24 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am Samstagabend mit 0:2 (0:1) beim VfB Stuttgart verloren. Es war die achte Niederlage der Saison, die fünfte im sechsten Auswärtsspiel. Das Team von Trainer Ole Werner trennen nur noch zwei Zähler vom Relegationsrang.

von Tobias Knaack

Erschreckender als diese Tatsache war nur der Auftritt der Grün-Weißen bei den Schwaben. Insbesondere in der ersten Hälfte war die Werner-Elf komplett überfordert mit Tempo, Positionsspiel und Passniveau des Tabellen-16. der Vorsaison. Insbesondere wenn die Bremer ihre Auswärtsschwäche - nur ein Zähler aus sechs Partien - nicht in den Griff bekommen, befinden sie sich auf direktem Wege dorthin, wo die Stuttgarter am Ende der vergangenen Spielzeit standen. Aktuell haben sie immerhin noch zwei Punkte Vorsprung auf eben jenen Relegationsrang.

VfB-Spiel zu schnell für Werder

Fünf Minuten lang tasteten sich beide Mannschaften ab, dann zog der Tabellendritte erstmals das Tempo an - und Werder kam prompt nicht mehr mit: Silas verstolperte nach feinem Steckpass von Maximilian Mittelstädt aber (6.). Doch der VfB-Express nahm jetzt Fahrt auf - und immer wieder waren es der ehemalige Bremer Deniz Undav, Stuttgarts guineischer Top-Torjäger Serhou Guirassy und Außenspieler Silas, die Gefahr für das Gästetor heraufbeschworen.

In der elften Minute kombinierten sich Undav und Guirassy mit mehreren Doppelpässen durch die Bremer Hintermannschaft, ehe Undav verzog. Dann aber war es passiert: Nachdem Werder-Schlussmann Michael Zetterer gegen Guirassy in der 16. Minute noch stark parierte, sah er wenig später nicht gut aus. VfB-Kapitän Waldemar Anton zog aus 20 Metern ab, Zetterer ließ den Ball zur Seite klatschen, Undav staubte ab - die verdiente Führung für die Gastgeber (17.).

Stuttgart betreibt Chancenwucher

Das Werner-Team hatte dem fast durchgehend hohen Pressing der Schwaben wenig entgegenzusetzen, verlor immer wieder den Ball - und hatte bis zur Halbzeit Glück, dass das Spiel noch nicht verloren war. Silas (20.) und Guirassy (40.), der zudem ein Abseitstor erzielte (21.), verzogen knapp, Zetterer rettete stark gegen Undavs Distanzschuss (45.+1). Zum Vergleich Werders Offensivbemühungen: ein geblockter Schuss von Rafael Borré (35.).

Der Start in Durchgang zwei war zunächst eine nahezu nahtlose Fortsetzung der ersten Hälfte. Die Bremer liefen hinterher, die Stuttgarter betrieben Chancenwucher. Der sonst so treffsichere Guirassy legte den Ball zweimal frei vor Zetterer am Tor vorbei (51. und 60.).

Stark verursacht Strafstoß, Guirassy trifft

Der mittlerweile ausgeprägten Abschlussschwäche der Schwaben war es zu verdanken, dass Werder trotz weiter nur dürftiger eigener Offensivbemühungen bis eine Viertelstunde vor Schluss im Spiel blieb. Dann aber patzten die Norddeutschen zum zweiten Mal entscheidend - und Nationalspieler Guineas kam per Elfmeter zu seinem 16. Saisontor.

Zetterer hatte zunächst bei einem Abstoß Nationalspieler Chris Führich den Ball in die Füße gespielt, der eingewechselte Niklas Stark Guirassy anschließend im Sechzehner zu Fall gebracht. Der Gefoulte verwandelte mit einem frechen Heber in die Mitte (75.). Da Justin Njinmah (83.) und Jens Stage (88.) mit ihren Versuchen scheiterten, war es der Schlusspunkt einer Begegnung, an der aus Werder-Sicht das Ergebnis das mit Abstand Beste war.

