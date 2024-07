Frankreich kämpft in Hamburg um Einzug ins EM-Halbfinale Stand: 01.07.2024 20:07 Uhr Die französische Fußball-Nationalmannschaft hat sich durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Belgien für das Viertelfinale der Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert. Dort trifft das Team von Coach Didier Deschamps am kommenden Freitag in Hamburg auf den Sieger des Duells zwischen Portugal und Slowenien.

Ein Eigentor von Jan Vertonghen in der 85. Minute sorgte am Montagabend für den Erfolg der "Équipe Tricolore" gegen Belgien. Der zweimalige Welt- und Europameister tat sich dabei wie bereits in seinen drei Gruppenspielen im Angriff trotz des Mitwirkens von "Maskenmann" Kylian Mbappé in der Offensive sehr schwer. Der Starstürmer hatte sich im Auftaktspiel gegen Österreich (1:0) einen Nasenbeinbruch zugezogen und läuft nun mit Gesichtsschutz auf.

Kommt es zum Duell zwischen Mbappé und Ronaldo?

Im Viertelfinale könnte es nun im Hamburger Volksparkstadion am kommenden Freitag (21 Uhr) zum Duell der Weltklasse-Stürmer Mbappé und Cristiano Ronaldo kommen. Dafür müssen die Portugiesen am Montagabend (21 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ihrer Favoritenrolle im Achtelfinalspiel gegen den krassen Außenseiter Slowenien gerecht werden.

