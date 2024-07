Frankreich und Portugal bestreiten EM-Viertelfinale in Hamburg Stand: 01.07.2024 23:50 Uhr Die Mitfavoriten Frankreich und Portugal sind am Montagabend ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eingezogen. Nun kommt es am Freitag in Hamburg zum Aufeinandertreffen der früheren Titelträger - und zum Duell der Stürmerstars Kylian Mbappé und Cristiano Ronaldo.

Ein Eigentor von Jan Vertonghen in der 85. Minute sorgte für den 1:0 (0:0)-Erfolg der "Équipe Tricolore" gegen Belgien. Der zweimalige Welt- und Europameister tat sich dabei wie bereits in seinen drei Gruppenspielen im Angriff trotz des Mitwirkens von "Maskenmann" Mbappé in der Offensive sehr schwer. Frankreichs Starstürmer hatte sich im Auftaktspiel gegen Österreich (1:0) einen Nasenbeinbruch zugezogen und läuft daher mit Gesichtsschutz auf.

Duell der Superstars Mbappé und Ronaldo im Volksparkstadion

Im Viertelfinale kommt es nun im Hamburger Volksparkstadion am Freitag (21 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zum Duell der Weltklasse-Stürmer Mbappé und Ronaldo. Letzterer wäre in Portugals Achtelfinalspiel gegen den krassen Außenseiter Slowenien allerdings beinahe zum tragischen Held geworden, als er kurz vor dem Abpfiff der ersten Verlängerung einen Strafstoß verschoss.

Am Ende durfte der inzwischen 39 Jahre alte Angreifer jedoch erleichtert aufatmen: Der Europameister von 2016 setzte sich im Elfmeterschießen - auch dank eines erfolgreichen Penaltys von Ronaldo - mit 3:0 durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung waren keine Tore im Frankfurter Stadion gefallen.

