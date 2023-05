Fernduell mit Leverkusen: VfL Wolfsburg will Platz sechs verteidigen Stand: 18.05.2023 16:24 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will unbedingt Platz sechs verteidigen. Am Freitag eröffnen die Niedersachsen beim SC Freiburg den vorletzten Spieltag der Saison. Trainer Niko Kovac warnt vor einem schweren Auswärtsspiel.

Dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg kommt das eigene Spiel zwei Tage vor der Partie des direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen im Rennen um die Europapokal-Plätze gelegen. "Jetzt legen wir vor, das finde ich persönlich sehr viel angenehmer. Und wenn man dann noch gewinnt: umso schöner", sagte Trainer Kovac vor der schweren Partie beim SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr im NDR Livecenter).

"Wölfe" zwischen Conference- und Europa League

"Ob es jetzt die Europa League wird oder die Conference League, das können wir nur indirekt beeinflussen", merkte der 51-Jährige an: "Wir können versuchen, Sechster zu werden. Dann sind wir auf jeden Fall international dabei." Leverkusen spielt am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach. Der sechste Rang würde den "Wölfen" bei einem Pokalsieg von RB Leipzig statt der Conference League die Europa-League einbringen.

Wolfsburg will Platz sechs verteidigen

Für den VfL geht es am Wochenende daher ausschließlich darum, den sechsten Platz vor den punktgleichen und nur ein Tor schlechteren Leverkusenern zu verteidigen. "Was ist ein Tor? Das ist marginal, eigentlich sind wir punkt- und torgleich", sagte Kovac. Den Fünften aus Freiburg und Wolfsburg trennen sieben Punkte. In der Hinrunde hatte der VfL überraschend 6:0 gegen die Breisgauer gewonnen. Aus der Partie könne man aber nicht mehr viel herausziehen, sagte Kovac. Das Spiel fand nach der langen Unterbrechung durch die Weltmeisterschaft in Katar statt.

Drei der vier vergangenen Bundesliga-Partien konnte der VfL zuletzt für sich entscheiden. In der Vorwoche hatten die Niedersachsen 2:1 gegen die TSG Hoffenheim gesiegt. "Wir gehen mit Sicherheit nicht als Favorit dorthin, aber wir gehen mit positiven Gefühlen nach Freiburg", sagte Kovac vor dem "schweren Auswärtsspiel". Weiter verzichten muss der VfL-Trainer auf Maxence Lacroix und Lukas Nmecha, sonst kann er auf die Startelf aus der Vorwoche zurückgreifen.

