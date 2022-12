FC St. Pauli: Hürzeler neuer Cheftrainer Stand: 23.12.2022 12:33 Uhr Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Der FC St. Pauli schenkt Fabian Hürzeler das Vertrauen. Der 29-Jährige ist ab sofort neuer Cheftrainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten.

Wie die Hamburger am Freitag mitteilten, wird der bisherige Interims- und zuvor Co-Trainer der Nachfolger von Timo Schultz, von dem sich der Tabellen-15. der Zweiten Liga Anfang Dezember getrennt hatte. Angaben zur Vertragslaufzeit Hürzelers machte der Club nicht.

In einer Pressekonferenz nach Weihnachten wollen sich Sportchef Andreas Bornemann und Hürzeler genauer zu ihren Plänen beim abstiegsbedrohten Kiezclub äußern.

Bornemann: "In dieser Situation die optimale Besetzung"

"Fabian hat in seiner Zeit als Co-Trainer und Interims-Cheftrainer gezeigt, dass er sehr strukturiert die Herausforderungen anpackt und konkrete Lösungen anbietet", sagte Bornemann. "Wir haben verschiedene Optionen geprüft und sind der Überzeugung, dass Fabian in dieser Situation die optimale Besetzung für uns ist."

"Privileg hier arbeiten zu können"

Der 29-jährige Hürzeler freut sich auf die Herausforderung. "Es ist ein Privileg hier arbeiten zu können", sagte er. "Ich habe riesige Lust auf die Arbeit und bin davon überzeugt, dass wir mit Geschlossenheit und Intensität wieder erfolgreich sein werden."

Hürzeler ist bereits intensiv auf der Suche nach einem Co-Trainer, der ihn am Millerntor unterstützen kann. Eine Lösung will der Club "zeitnah" präsentieren.

Rückrundenstart gegen Nürnberg

Nach einer kurzen Weihnachtspause setzt St. Pauli am 27. Dezember die Vorbereitung fort. Am 2. Januar reist die Mannschaft ins Trainingslager nach Spanien. Das Projekt Klassenverbleib startet dann am 29. Januar (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem ersten Rückrundenspiel beim 1. FC Nürnberg - mit Hürzeler als Chefcoach an der Seitenlinie.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.12.2022 | 19:30 Uhr