Ex-Wolfsburger Dost nach Zusammenbruch auf dem Weg der Besserung Stand: 30.10.2023 16:02 Uhr Der frühere Bundesligaprofi Bas Dost ist nach seinem plötzlichen Zusammenbrauch auf dem Spielfeld am Sonntag auf dem Weg der Besserung. Das teilte sein Verein NEC Nijmegen am Montag mit. Er müsse aber noch im Krankenhaus in Alkmaar bleiben und werde in den nächsten Tagen weiter untersucht.

"Die Ärzte können noch überhaupt nichts sagen über die Ursache des Zusammenbruchs von Bas", sagte Vereins-Direktor Wilco van Schaik laut eines Berichts der Tageszeitung "De Gelderlander". "Das war gestern ein großer Schreck für jeden, aber er hat eine gute Nacht gehabt", so van Schaik. "Das ist wichtig und ein positiver Anfang der Erholung. Dafür müssen wir uns sicher Zeit nehmen."

Der niederländische Stürmer war beim Spiel der Ehrendivision gegen AZ Alkmaar zusammengebrochen und minutenlang auf dem Platz behandelt worden. Danach wurde er in ein Krankenhaus in Alkmaar eingeliefert. Dost war schnell wieder bei Bewusstsein. Später hatte sich der Fußballprofi in den sozialen Medien selbst zu Wort gemeldet.

"Mir geht es gut. Die Hilfe, die ich auf dem Spielfeld bekam, war fantastisch. Ich bin jetzt im Krankenhaus und es geht mir gut. Danke für die ganze Unterstützung", schrieb der frühere Bundesligastürmer in den sozialen Medien. AZ Alkmaar postete: "Wir wünschen Dir eine umfassende Genesung und viel Stärke, Bas."

Nach seinem Zusammenbruch war er minutenlang auf dem Platz behandelt und dann nach Angaben seines Clubs bei Bewusstsein vom Spielfeld getragen worden. Bilder zeigten, wie Sanitäter einen Defibrillator auf das Feld trugen, ob er eingesetzt wurde, war nicht klar. Später in der Kabine habe Dost sich bereits auf der Trage aufgerichtet, als sein Vater dort eintraf und er habe seine Frau angerufen, um sie zu beruhigen, berichtete die Zeitung "De Gelderlander".

Spiel wird abgebrochen

Das Spiel wurde nach dem Vorfall zunächst unter- und dann in Absprache mit den Mannschaften abgebrochen. Nijmegen hatte 2:1 geführt, der frühere Wolfsburger und Frankfurter hatte das 1:0 erzielt. Was Dost genau zugestoßen ist, ist nicht bekannt.

Bei dem Zusammenbruch wurden Erinnerungen an den Kollaps des Dänen Christian Eriksen wach, der bei der EM 2021 einen Herzstillstand auf dem Feld nur knapp überlebt hatte.

Dost spielte von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg und erzielten in 116 Bundesligaspielen 47 Tore für die Niedersachsen. Mit dem VfL gewann er in der Saison 201572016 den DFB-Pokal und wurde Vizemeister.

