Ex-Wolfsburg-Coach Glasner erlebt magische Nacht in Barcelona Stand: 15.04.2022 09:24 Uhr Der VfL Wolfsburg quält sich durch die Saison, sein Ex-Coach Oliver Glasner erlebte unterdessen einen unvergesslichen Abend. Mit Eintracht Frankfurt zog er durch ein fulminantes 3:2 (2:0) beim FC Barcelona ins Halbfinale der Europa League ein.

Einige Minuten nach dem Schlusspfiff machte Glasner den "Diver". Als seine Profis für ihn Spalier standen und auch die Fans lautstark seinen Namen riefen, gab sich der Trainer von Eintracht Frankfurt keine Blöße und rutschte mit dem Kopf voraus auf den grünen Rasen.

Spieler und Fans jubelten, doch für den Chefcoach aus Österreich war bei der spontanen Aktion auch etwas Verlust dabei. Seine Hose ging kaputt. Angesichts des Einzugs ins Europa-League-Halbfinale dürfte er das aber verschmerzen können.

Glasner von Eindrücken überwältigt

Der 47-Jährige, der erst im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach Hessen kam und damit einen Champions-League-Club verließ, zeigte sich stolz und hocherfreut. "Das hat sich eingebrannt ins Herz für immer. Diese Gefühle werde ich mitnehmen, bis ich irgendwann hoffentlich mal eine Etage höher bin", sagte Glasner. Mehr als 25.000 Eintracht-Fans hatten den Coup im Camp Nou vor Ort erlebt.

"In dieser Symbiose haben wir diesen Riesenerfolg und diesen großartigen Sieg gefeiert." Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt

Er genoss die anschließende Party mit den Fans aus der zweiten Reihe. Der gebürtige Salzburger, der in Wolfsburg für einen auf Sicherung der Defensive ausgerichteten Fußball stand, hielt sich einige Meter hinter seinen Spielern auf. Die tanzten, juchzten und sprangen wild durcheinander, während diese enorm große Gruppe an Eintracht-Anhängern auf den Tribünen vor lauter Glück nicht zu hüpfen aufhören wollten.

Packendes Spiel im Camp Nou

Es war ja auch ein Spiel für die Geschichtsbücher. Frankfurt spielte mutig, stellte sich keineswegs hinten rein. Filip Kostic (4., Foulelfmeter) und Rafael Borre (36.) schockten Barcelona vor der Pause. Kostic schlug nach dem Wechsel erneut zu (67.). Barcelona reichten nach dem 1:1 im Hinspiel die Tore von Sergio Busquets (90.+1) und Memphis Depay (90.+11, Foulelfmeter) nicht mehr. Der Frankfurter Evan N’Dicka sah noch Gelb-Rot (90.+10).

Im Halbfinale gegen West Ham United

"Ein Lob an unsere Fans, die etwas vollbracht haben, was es sonst kaum gibt auf dieser Welt", sagte der 47-Jährige, den sie in Wolfsburg vermutlich etwas vermissen dürften. Beim VfL läuft es nach seinem Weggang dort nicht nach Wunsch. Sein Nachfolger Mark van Bommel musste im vergangenen Oktober gehen, und unter Florian Kohfeldt hängen die "Wölfe" in der unteren Tabellenhälfte fest.

Die Hessen stehen wie vor drei Jahren im Halbfinale der Europa League, am 28. April geht es für die Eintracht zunächst zu West Ham United. Das Rückspiel findet am 5. Mai in Frankfurt statt. "Ich bin mir ganz sicher, dass sich die Flüge nach London gerade schlagartig verteuert haben", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. Es gebe viele Wege auf die Insel, "ich erwarte da eine Adler-Invasion - und dann geht es stramm darum, ins Finale einzuziehen".

Und Oliver Glasner, den Eintracht-Profis und den zahlreichen Frankfurter Fans den nächsten unvergesslichen Abend zu bescheren.

