Stand: 27.02.2020 20:46 Uhr

Europa League: "Wölfe" stürmen ins Achtelfinale von Sebastian Ragoß, NDR.de

Die Fußballer vom VfL Wolfsburg haben das Achtelfinale der Europa League erreicht. Der Bundesligist setzte sich am Donnerstag in der Zwischenrunde souverän mit 3:0 (1:0) beim schwedischen Traditionsclub Malmö FF durch. Das Hinspiel vor einer Woche hatte der VfL im eigenen Stadion mit 2:1 gewonnen. Bereits am Freitag wird ausgelost, auf wen die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner im Achtelfinale (12./19. März) treffen wird.

Malmö in der Offensive vollkommen harmlos

Um das Weiterkommen zittern mussten die Niedersachsen trotz des knappen Vorsprungs aus dem Hinspiel nicht. Obwohl den Wolfsburgern vier Defensivspieler verletzt oder gesperrt fehlten, gerieten sie kaum unter Druck.

2.Spieltag, 27.02.2020 18:55 Uhr Malmö FF 0 VfL Wolfsburg 3 Tore: 0: 1 Brekalo (42.) 0: 2 Gerhardt (65.) 0: 3 Victor (69.)

Malmö FF: Dahlin - Lewicki, Ahmedhodzic, R. Bengtsson (76. L. Nielsen), Safari - Bachirou - Christiansen, Rieks - Nalic (56. Berget), Thelin, Antonsson

VfL Wolfsburg: Casteels - Steffen, Knoche, Brooks, Paulo Otavio - Arnold, Gerhardt - Mehmedi, Schlager (59. Victor), Brekalo (79. Klaus) - Weghorst (70. Ginczek)

Zuschauer: 20500



Malmö fehlten die spielerischen Mittel und auch die mangelnde Spielpraxis war nicht zu übersehen. In Schweden beginnt der Ligabetrieb erst wieder im April. Der VfL ließ sich jedoch zu sehr auf ein Kampfspiel ein und schlug zunächst kein Kapital aus seiner technischen Überlegenheit. Eine richtige Torchance erarbeitete sich bis zur 40. Minute weder die Schweden noch die "Wölfe".

Deshalb fiel die Führung für die Gäste etwas überraschend: Josip Brekalo spielte einen Doppelpass mit Wout Weghorst und schoss präzise aus 18 Metern ein. Nach kurzer Video-Überprüfung, ob Weghorst im Abseits gestanden hatte, gab Schiedsrichter William Collum (Schottland) den Treffer (41.).

Gerhardt und Joao Victor erhöhen für Wolfsburg

Damit waren die Schweden noch ein wenig mehr gefordert, endlich auch in der Offensive Akzente zu setzen. Es gelang ihnen aber nach wie vor kaum etwas. Chancen hatte nur Wolfsburg. Xaver Schlager vergab aus kurzer Distanz (50.), Maximilian Arnold verfehlte das Tor mit einem Distanzschuss nur um Zentimeter (61.), Admir Mehmedi scheiterte an Keeper Johan Dahlin. Doch nur wenige Sekunden später war die Entscheidung gefallen: Yannick Gerhardt schlenzte den Ball unhaltbar in die Maschen (65.). Joao Victor erhöhte anschließend auf 3:0 (69.).

Die gut 1.500 Wolfsburger Fans stimmten den Klassiker "Oh, wie ist das schön!" an. Aus ihrer Sicht vollkommen zurecht.

