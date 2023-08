Erster Saisonsieg! Eintracht Braunschweig ringt Schalke 04 nieder Stand: 20.08.2023 15:39 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat am Sonntag den ersten Sieg der Saison gefeiert. Die "Löwen" gewannen mit 1:0 (1:0) gegen Schalke 04 und spielten insbesondere in der ersten Hälfte stark.

von Tobias Knaack

Mutiges Pressing, hohe Ballgewinne, schnelles Umschaltspiel: Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel hat neun Tage nach dem 1:3 gegen Schalke im DFB-Pokal gegen die Königsblauen ihr bisher bestes Saisonspiel gemacht - und sich für das Pokal-Aus revanchiert. Mit Blick auf die Liga aber noch wichtiger: Vor den kommenden schweren Aufgaben gegen Karlsruhe, St. Pauli und Hertha BSC ist der Auftritt gegen den Aufstiegs-Favoriten ein Mutmacher und für den neuen Coach ein dringend benötigter Erfolg. Den Treffer des Tages erzielte BTSV-Angreifer Fabio Kaufmann in der 21. Minute.

Beide Teams starteten mit offenem Visier. Den Anfang machten die Gäste, die auch beinahe in Führung gingen: Kenan Karaman köpfte eine Flanke von Thomas Ouwejan ein, stand allerdings im Abseits (4.). Auf der Gegenseite setzte Eintracht-Stürmer Anthony Ujah seinen Schuss aus 18 Metern knapp neben das Tor (5.).

Braunschweig belohnt sich für mutigen Auftritt

Die Gastgeber blieben dran: Vier Minuten später wurde ein Drehschuss des 32-Jährigen gerade noch geblockt und in der 11. Minute parierte S04-Schlussmann Marius Müller im kurzen Eck gegen Kaufmann. Die Braunschweiger waren richtig gut in der Partie und belohnten sich mit schnellem Umschaltspiel: Nach einem Schalker Fehlpass leitete Ujah auf Kaufmann weiter, der Müller mit einem präzisen Flachschuss keine Chance ließ (21.).

Und die "Löwen" hatten drei Minuten später das 2:0 auf dem Fuß, der Ball von Johan Gomez trudelte aber knapp vorbei. Nach einer halben Stunde hatte die Härtel-Elf 7:2-Torschüsse, der dritte Schalker Schuss aber führte fast zum Ausgleich: Karaman lupfte an BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann, aber auch am Tor vorbei (32.). Fünf Minuten später fand Ujah im Privatduell mit Müller im S04-Keeper erneut seinen Meister. Den Schlusspunkt unter eine ganz starke Braunschweiger Hälfte setzte Schienenspieler Anton Leander Donkor in der Nachspielzeit. Sein Ball rauschte knapp vorbei (45.+6).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

BTSV hinten im Glück und vorne verschwenderisch

Doppeltes Glück für die Gastgeber direkt nach Wiederanpfiff, dass Soichiro Kozuki eine scharfe Hereingabe von rechts freistehend nicht verwerten konnte (47.) und der vermeintliche Ausgleichstreffer von Simon Terodde wegen einer Abseitsposition zurückgenommen wurde (53.). Die Gäste waren jetzt tonangebend, die Braunschweiger sorgten kaum noch für Entlastung - auch weil sie die sich bietenden Räume nicht zu nutzen wussten.

Die Königsblauen kamen dem Ausgleich immer näher: Ouwejan setzte einen Freistoß auf die Latte (68.). Erst in der 70. Minute zeigte sich auch die Eintracht mal wieder vorne, Ujah köpfte aber drüber. Und die Härtel-Schützlinge waren plötzlich wieder griffiger in den Zweikämpfen und hätten durch die eingewechselten Kaan Caliskaner (76.) und Rayan Philippe (78.) für die Vorentscheidung sorgen können.

So blieb Schalke im Spiel - und Terodde per Kopfball gefährlich. Hoffmann parierte stark (81.). Nochmal Philippe (87.) und Ujah (90.+3) vergaben weitere Chancen zur endgültigen Entscheidung auf der anderen Seite. Am Ende aber sicherte die Eintracht die knappe Führung und durfte den ersten Dreier bejubeln.

3.Spieltag, 20.08.2023 13:30 Uhr Braunschweig 1 FC Schalke 04 0 Tore: 1 :0 F. Kaufmann (21.)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Kurucay, Behrendt, Ivanov - Marx (63. Rittmüller), Krauße, Nikolaou (63. Wiebe), Donkor, Gómez (73. Caliskaner) - F. Kaufmann (63. Philippe), Ujah (90.+4 Decarli)

FC Schalke 04: Marius Müller - Tauer (46. Matriciani), Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg, Seguin (46. Drexler), Tempelmann (46. Ouédraogo) - Lasme (64. Kabadayi), Terodde, Karaman (39. Kozuki)

Zuschauer: 21800



Weitere Daten zum Spiel R.-T. Hoffmann - Kurucay, Behrendt, Ivanov - Marx (63. Rittmüller), Krauße, Nikolaou (63. Wiebe), Donkor, Gómez (73. Caliskaner) - F. Kaufmann (63. Philippe), Ujah (90.+4 Decarli)Marius Müller - Tauer (46. Matriciani), Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg, Seguin (46. Drexler), Tempelmann (46. Ouédraogo) - Lasme (64. Kabadayi), Terodde, Karaman (39. Kozuki)21800

Weitere Informationen Vor 60 Jahren: Start der Bundesliga - und einer Erfolgsgeschichte Am 24. August 1963 wurde der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga ausgetragen. Geschichte und Geschichten aus 60 Jahren Bundesliga. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 20.08.2023 | 16:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga