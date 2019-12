Stand: 01.12.2019 12:20 Uhr

"Teilzeitarbeiter" Feigenspan vor Beförderung

Über den Status des "Teilzeitarbeiters" ist Mike Feigenspan beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig noch nicht hinausgekommen. Kein einziges Mal stand der Linksaußen im bisherigen Saisonverlauf über 90 Minuten auf dem Platz. Schlimmer noch für den 24-Jährigen: Zumeist ist er nur "Joker". So auch am vergangenen Spieltag im Duell des BTSV mit dem Chemnitzer FC. Zur zweiten Hälfte wechselte ihn der neue Coach Marco Antwerpen für den wirkungslosen Orhan Ademin ein. Und mit Feigenspan kam die Wende. Binnen 60 Sekunden war der frühere Gladbacher zweimal erfolgreich und avancierte so zum Braunschweiger Helden beim 2:1-Sieg.

Trainer Antwerpen: "Er hat das super gemacht"

Der Doppelpack war ein perfektes Empfehlungsschreiben für einen Startelf-Einsatz in der Begegnung am Montag (19 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) gegen den FSV Zwickau. Die Chancen des aus Kassel stammenden Profis für eine Nominierung in die erste Elf stehen offenbar auch gut. "Es ist natürlich nicht verkehrt, jemanden von Anfang an spielen zu lassen, wenn er zwei Tore in einem Spiel macht. Das erste Kriterium, um auf dem Platz zu stehen, ist bei uns immer die Spielleistung. Mike Feigenspan hat das vergangene Woche einfach super gemacht", sagte Antwerpen.

Sieg gegen Chemnitz als Brustlöser?

Vieles andere war beim Debüt des Nachfolgers von Christian Flüthmann allerdings keineswegs "super". Wie bereits in den Vorwochen fehlte den "Löwen" im Spielaufbau die Leichtigkeit. Antwerpen hofft, dass der Erfolg gegen die Sachsen ein Brustlöser war. "Der Mannschaft war anzumerken, dass durch den Sieg gegen Chemnitz eine große Last abgefallen ist. Dementsprechend war die Stimmung unter der Woche natürlich sehr gut. Man geht dadurch viel optimistischer in die nächste Partie", erklärte der 48-Jährige.

Quartett fällt aus - Zittern um Duo

Personell plagen den Fußballlehrer allerdings einige Sorgen. Neben dem langzeitverletzten Stephan Fürstner fallen auch Alfons Amade (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) sowie die gesperrten Benjamin Kessel und Steffen Nkansah sicher aus. Hinter den Einsätzen von Robin Ziegele (grippaler Infekt) und Martin Kobylanski (angeschlagen) stehen zudem Fragezeichen.

