Eintracht Braunschweig mit Achtungserfolg im Abstiegskampf

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der Zweiten Liga den nächsten Achtungserfolg verbuchen können. Am Sonntag holten die "Löwen" beim Karlsruher SC ein 0:0 - mussten aber bis zum Ende um den Punkt zittern.

von Martin Schneider

Es lief die 88. Minute im Karlsruher Wildpark, als Schiedsrichter Florian Heft zum Entsetzen der Gäste auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der Unparteiische hatte nach einem Freistoß im Braunschweiger Sechzehner ein Foul an Karlsruhes Marco Thiede gesehen. Die "Löwen" verstanden die Welt nicht mehr, KSC-Stürmer Philipp Hofmann legte sich derweil den Ball zurecht. Doch zur Ausführung kam es nicht, der VAR schaltete sich ein. Hofmann hatte bei der Ausführung des Freistoßes zuvor minimal im Abseits gestanden - der Strafstoß wurde zurückgenommen.

So freuten sich die Blau-Gelben über das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage. Mit 25 Punkten nach 25 Spieltagen liegen die Braunschweiger in der Tabelle weiter auf Rang 15, zwei Zähler vor dem VfL Osnabrück, der in Nürnberg 1:1 spielte.

Braunschweig erwischt den besseren Start

Den "Löwen" war der Rückenwind des jüngsten Last-Minute-Erfolgs gegen Sandhausen anzumerken. Mit ihrer forschen und selbstsicheren Spielweise überraschten sie anfangs auch die Gastgeber. Dass zwischen beiden Teams im Klassement zehn Plätze liegen, war auf dem Platz nicht zu sehen. Im Gegenteil: Der BTSV hatte vielversprechende Offensivaktionen durch Nick Proschwitz (7., 9.) und eine Riesenchance durch Fabio Kaufmann (10.), dessen Schuss aus sieben Meter noch über das Tor gelenkt wurde.

KSC schnürt die Eintracht ein

Die Badener ließen das nicht auf sich sitzen und legten nach müdem Beginn zu. Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic konnte sich über mangelnde Beschäftigung dann nicht mehr beklagen. Marvin Wanitzek aus der Ferne (21., 31.), HSV-Leihgabe Xavier Amaechi (32.) oder Kyoung-Rok Choi (33.) versuchten sich, wirklich zwingend waren sie nicht. Der BTSV war in der Phase zu passiv, ließ sich zu oft von den Karlsruhern rund um das eigene Tor beschäftigen und versäumte die Entlastung durch Konter.

"Löwen" lassen Großchancen liegen

Die Partie blieb im auch im zweiten Abschnitt ein Auf und Ab. Wieder waren es die Gäste, die die Anfangsphase dominierten. In der 55. Minute konterten Dong-Won Ji und Proschwitz mustergültig den KSC aus, doch aus fünf Metern grätschte der Südkoreaner den Ball am Tor vorbei. Zehn Minuten später schlenzte Kaufmann und KSC-Keeper Marius Gersbeck parierte. Proschwitz setzte in der 67. Minute zum Kopfball an - wieder war Gersbeck die Endstation. Braunschweig hätte in dieser Phase Führung gehen müssen.

Aber Fußball findet nunmal nicht im Konjunktiv statt und der KSC erholte sich erneut. Benjamin Goller (67.) und Philip Heise (73.) waren nah dran am Erfolgserlebnis für die Gastgeber. Die "Löwen" wollten nicht mit leeren Händen zurück nach Niedersachsen kehren und konzentrierten sich nach einem kraftraubenden Spiel auf einem tiefem Rasen in schlechtem Zustand in den Schlussminuten auf die Defensive. Und wie schon beim vorherigen Auswärtsspiel in Nürnberg sprang am Ende ein verdienter Punkt heraus - auch dank des VAR.

25.Spieltag, 14.03.2021 13:30 Uhr Karlsruher SC 0 Braunschweig 0 Tore:

Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Bormuth, Kobald, Heise - Fröde (76. Gueye) - Wanitzek, Choi, Batmaz (58. Lorenz), Amaechi (58. Goller) - P. Hofmann

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt, Diakhite, Klaß - Wydra, Nikolaou, F. Kaufmann (72. Schwenk), Kroos, Ji (65. Bär) - Proschwitz (90.+5 Otto)

Zuschauer:



