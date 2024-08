Stand: 19.08.2024 13:09 Uhr Ehemaliger Hansa-Stürmer Pascal Breier wechselt zu Anker Wismar

Pascal Breier hat in seiner Vita 281 Spiele in der Dritten Liga zu stehen. Dabei erzielte der Mittelstürmer 60 Tore. Auch in der zweiten Liga kam Breier für den FC Hansa Rostock zum Einsatz, traf dort fünfmal. Der Spieler soll eine zentrale Rolle im Team des Fußball-Oberligisten einnehmen. Anker Wismar teilt mit, dass dieser Transfer einen großen Schritt in Richtung Weiterentwicklung des Teams bedeute. Breier hatte seine Spielerkarriere mit Ablauf der vergangenen Saison eigentlich beendet. Seine Aufgabe als Teammanger beim Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock hatte Breier nach wenigen Wochen aus persönlichen Gründen aufgegeben. Ihm fehle der aktive Sport. sagte Breier. Das Angebot von Anker Wismar biete ihm das Gesamtpaket aus Familie, Beruf und Sport. Breier arbeitet zukünftig bei einem Sponsor des Vereins.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Ludwigslust-Parchim