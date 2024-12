Dritter Liga-Sieg in Folge - Werder Bremen setzt sich oben fest Stand: 21.12.2024 17:32 Uhr Werder Bremen hat das Fußball-Jahr 2024 mit dem dritten Bundesliga-Sieg in Serie beendet. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner bezwang am Sonnabend Union Berlin zu Hause mit 4:1 (3:1) und ist mittendrin im Kampf um die Europacup-Plätze..

von Tobias Knaack

Werder verdiente sich den Erfolg gegen Union mit leidenschaftlichem Einsatz, einer soliden Defensivleistung und phasenweise schönem Kombinationsspiel. Marco Grüll (13. und 18.), Mitchell Weiser (45.) und Jens Stage (87.) trafen für die Bremer. Andras Schäfer erzielte in einer insbesondere im ersten Durchgang extrem unterhaltsamen Partie den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Berliner (23.).

Werder so gut wie lange nicht

Zumindest vorübergehend schob sich der SVW mit dem Sieg auf den sechsten Rang vor und steht so gut da, wie schon lange nicht mehr. Nach 15 Spieltagen hat der Club bereits 25 Zähler auf dem Konto - der beste Wert seit der Saison 2011/2012. Damals waren es nach 15 Begegnungen 26 Punkte gewesen. Und noch ein Vergleich: In den 17 Hinrunden-Partien der Vorsaison hatten die Norddeutschen lediglich 17 Zähler.

Nach der kurzen Winterpause geht es für die Bremer mit dem Spiel bei RB Leipzig (12. Januar, 15.30 Uhr, im NDR Livecenter), das nur zwei Punkte vor den Grün-Weißen steht.

Schäfer antwortet auf doppelten Grüll

Die Partie, die nach einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg begonnen hatte, benötigte nur eine kurze Eingewöhnungsphase. Dann schlug Grüll binnen fünf Minuten doppelt zu: Erst köpfte der Österreicher nach einer schönen Flanke seines Landsmanns Romano Schmid von der rechten Seite zentral vor dem Tor stehend wuchtig ins linke untere Eck ein (13.), dann jagte er einen Ball mit links aus rund 16 Metern in die Maschen. Derrick Köhn hatte ihn mit einem Flachpass von der linken Seite bedient (18.).

Werder trat äußerst souverän auf, hatte alles im Griff - und musste doch den Anschlusstreffer hinnehmen. Unions Tom Rothe flankte von der linken Seite an das rechte Eck des Bremer Fünfmeterraums, wo der durchgelaufene Schäfer per Volley traf (23.). In der Folge erhöhten die Berliner den Druck, ohne das Tor von Michael Zetterer aber ernsthaft zu gefährden.

Weiser mit dem dritten Bremer Treffer

Trotz der vermehrten Defensivarbeit blieben die Gastgeber bei ihren punktuellen Kontern gefährlich. In der 45. Minute nutzte Weiser einen dieser Angriffe zum 3:1. Der SVW kombinierte sich stark auf die linke Seite, wo Köhn flach hinter die Berliner Abwehrkette gab und der MIttelfeldspieler den Ball im Rutschen mit rechts über die Linie drückte.

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs verpasste Schmid sogar den vierten Treffer, als er frei vor Alexander Schwolow auftauchte, allerdings am Union-Keeper scheiterte (45.+1).

Zetterer pariert stark, Stage macht alles klar

Nach Wiederbeginn behielt das Werner-Team dieses Spiel bei und versuchte, aufbauend auf einer stabilen Defensive, immer wieder Konter zu setzen. Ducksch, der bereits in der Anfangsphase die Latte getroffen hatte (7.), konnte aber auch seine zweite Großchance nicht nutzen: Nach einer weiteren schönen Köhn-Hereingabe traf er den Ball nicht richtig, der Ball ging ans Außennetz (62.).

Bei aller Kontrolle mussten die Grün-Weißen auch aufpassen, dass den Gästen nicht ein zweites Mal der Anschluss gelang: Benedict Hollerbach (49.), der eingewechselte Tim Skarke (64.) und Leopold Querfeld (76.) sorgten mit satten Schüssen für Gefahr. Die Versuche von Skarke und Querfeld parierte Zetterer stark.

Und einen Angriff spielte Werder dann noch noch zu Ende: Ducksch fiel ein abgefälschter Schuss vor die Füße und der Stürmer legte gedankenschnell vor Schwolow quer auf Stage, der per Volley das 4:1 erzielte (87.). Gefeiert hatten die Bremer Fans die bislang starken Leistungen ihrer Mannschaft in dieser Spielzeit auch schon Minuten vorher.

15.Spieltag, 21.12.2024 15:30 Uhr Werder Bremen 4 Union Berlin 1 Tore: 1 :0 Grüll (13.) 2 :0 Grüll (17.) 2: 1 Schäfer (23.) 3 :1 Weiser (45.) 4 :1 Stage (87.)

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark (90.+2 Malatini), Friedl, A. Jung (87. Veljkovic) - Weiser, Köhn (88. Deman) - Lynen (90.+2 Alvero), Stage, R. Schmid - Grüll (73. Burke), Ducksch

Union Berlin: Schwolow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel (46. Juranovic), Schäfer (71. Tousart), Khedira (71. Kemlein), Rothe - Skov (46. Skarke), Vertessen (79. Prtajin) - Hollerbach

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)



