Osnabrück beim KFC: Es geht auch ohne Geld

Wenn am Sonntag (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück in Duisburg beim KFC Uerdingen gastiert, begegnen die Lila-Weißen gewissermaßen ihrem sportlichen und wirtschaftlichen Gegenentwurf. Während die finanziell klammen Niedersachsen im vergangenen Jahr knapp dem Absturz in die Regionalliga entgingen und nun unerwartet vor dem Aufstieg in die Zweite Liga stehen, galt beim Aufsteiger aus Krefeld die Dritte Liga eigentlich nur als Durchgangsstation. Der einstige Bundesligist, DFB-Pokalsieger und Europacup-Teilnehmer will wieder nach ganz oben im deutschen Fußball. Koste es, was es wolle - und das ist der große Unterschied zum VfL.

VfL-Umbruch mit klarem Profil

Nach der verkorksten Vorsaison starteten die finanziell nicht auf Rosen gebetteten Osnabrücker mit einem bescheidenen Etat von etwa 3,2 Millionen Euro in die Saison. Sportdirektor Benjamin Schmedes, der am Sonntag zu Gast im NDR Sportclub ist, und Trainer Daniel Thioune machten beim notwendigen personellen Umbruch (17 Spieler gingen, 14 kamen) aus der Not eine Tugend: "Wir haben uns sowohl auf junge Spieler fokussiert, deren sportliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, als auch auf Spieler, von denen wir wussten, dass sie noch etwas erreichen wollen: Also Spieler, die gegebenenfalls etwas unterbewertet waren", erläuterte Schmedes das Anforderungsprofil in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Genau so ein Spieler ist beispielsweise Ulrich Taffertshofer, der mit seinen 27 Jahren noch nie höher als in der Dritten Liga aktiv war - und nun vor dem größten Erfolg seiner Karriere steht.

Trotz des Kommens und Gehens gibt es beim VfL eine hohe Identifikation mit der Region: Sechs Profis stammen aus dem VfL-Nachwuchs. Der in Georgsmarienhütte geborene Thioune war einst selbst jahrelang VfL-Spieler und arbeitet im Verein seit 2013 in verschiedenen Funktionen.

Uerdinger Star-Ensemble

Ganz anders sieht es in Uerdingen aus, wo seit 2016 der Unternehmer Michail Ponomarew als Präsident das Zepter schwingt. Die Krefelder waren zwischenzeitlich bis in die sechste Liga abgestürzt - mit der Rückkehr in den Profifußball sollte das Projekt "Auferstehung" noch lange nicht abgeschlossen sein. Ponomarew kaufte dem Club ein Star-Ensemble zusammen, der Etat der Uerdinger hat mit acht Millionen Euro Zweitliga-Niveau. Ex-Bundesligaprofis wie Weltmeister Kevin Großkreutz, Maximilian Beister, Stefan Aigner, Dominic Maroh oder Dennis Daube sollten schnellen Erfolg bringen. Zunächst lief es nach Plan - Rang drei nach dem Ende der Rückrunde.

Ungeduld versus Vertrauen

Doch schon nach zwei Niederlagen im Januar verlor Ponomarew die Geduld, entließ Coach Stefan Krämer und holte in Norbert Meier einen Erstliga-erfahrenen Nachfolger. Aber sportlich ging es weiter bergab: Inzwischen ist Meier schon wieder weg, Uerdingen auf Rang neun angekommen. In Osnabrück hingegen herrscht Stabilität und Vertrauen. In der Vorsaison wurde der Vertrag mit Interimscoach Thioune verlängert, obwohl er zuvor zwölf Spiele in Folge nicht gewonnen hatte. Auch finanziell ist der Verein auf dem Weg der Konsolidierung. So ist beispielsweise der Plan, die Westkurve des Stadions aus Kostengründen (mangelnde Auslastung) zu schließen, längst ad acta gelegt.

Euphorie an der Bremer Brücke

Was natürlich auch am sportlichen Erfolg liegt. Im Schnitt 10.400 Zuschauer verfolgten die bisherigen 16 Heimspiele an der Bremer Brücke. Mehr waren es zuletzt im Zweitligajahr 2010/2011 (13.300). Die Euphorie ist groß in Osnabrück, die handelnden Personen halten sich dennoch zurück. "Wir sind wirtschaftlich, strukturell und infrastrukturell nach wie vor ein durchschnittlicher Drittligist", sagte Schmedes jüngst der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Daran würde auch ein Aufstieg in die Zweite Liga so schnell nichts ändern. Das Wort Durchschnitt hat im Wortschatz von Uerdingens Ponomarev hingegen keinen Platz. Sollte der Unternehmer mal ganz die Lust an seinem "Spielzeug" verlieren, dürfte es um Uerdingen schlecht bestellt sein.

