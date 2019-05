Stand: 29.05.2019 17:01 Uhr

Stadt Osnabrück hilft VfL bei Stadion-Modernisierung

Aufsteiger VfL Osnabrück erhält bei der Erfüllung der Lizenzauflagen für die zweite Fußball-Bundesliga Hilfe von der Stadt Osnabrück. So stellt die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (OBG) als 100-prozentige Tochter der Stadt dem Verein kurzfristig eine verzinsliche Rücklage von 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld wird der VfL noch im Juli einige "notwendige Umbau- und Modernisierungsarbeiten im Stadion an der Bremer Brücke" durchführen, teilte die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Wehlend: "Bremer Brücke zweitligatauglich machen"

"Im ersten Schritt gilt es nun, die Bremer Brücke zweitligatauglich zu machen, um parallel durch die Machbarkeitsstudio unsere fußballerische Heimat auf Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu prüfen", sagte VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung. Stadtkämmerer Thomas Fillep stellte dazu klar: "Die Zahlung der OBG belastet nicht den Kernhaushalt."

VfL Osnabrück: Es wartet eine Menge Arbeit Sportclub - 20.04.2019 14:00 Uhr Der VfL Osnabrück hat es geschafft und ist in die Zweite Liga aufgestiegen. Doch die Niedersachsen müssen sich in vielen Bereichen verbessern.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.05.2019 | 17:25 Uhr